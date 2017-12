CVM Tomis și-a propus încă un sezon plin de succese

Comparativ cu sezonul trecut, CVM Tomis Constanța și-a reluat pregătirile cu o oarecare întârziere, însă decizia a fost motivată de faptul că prima etapă a campionatului viitor este programată pe 28 octombrie 2015, față de 11 octombrie în 2014. Motivul acestui start întârziat al sezonului 2015-2016 al Diviziei A1 este faptul că, în perioada 9-18 octombrie, în Bulgaria și Italia este programat turneul final al Campionatului European rezervat seniorilor. Oricum, pentru CVM Tomis, startul oficial de sezon este programat cu câteva zile mai devreme, pentru că Federația Română de Volei a decis să organizeze în acest an Supercupa României, datele disputării partidelor nefiind încă stabilite. Conform lui Gheorghe Vişan, președintele FR Volei, „la masculin am putea organiza Supercupa României cu câteva zile înaintea începerii campionatului (n.r. - 24 sau 25 octombrie), iar la feminin în prima miercuri de la startul noului sezon (n.r. - 14 octombrie)”. Campionii de la CVM Tomis vor lupta pentru trofeu cu ACS Volei Municipal Zalău, câștigătoarea Cupei României în sezonul trecut, într-o zi de sâmbătă sau duminică, la București, pentru ca miercuri să susțină în deplasare meciul din prima etapă a Diviziei A1, cu Unirea Dej.

OBIECTIVELE CLUBULUI RĂMÂN ACELEAȘI: CUCERIREA TITLULUI ȘI A CUPEI ROMÂNIEI

Ca de obicei, obiectivele echipei constănțene de volei masculin nu pot fi decât câștigarea unui nou titlu național, care ar fi al șaptelea din palmaresul clubului de la țărmul mării, și a celui de-al nouălea trofeu al Cupei României! „De la campionatul intern mă aștept ca în sezonul acesta să devină foarte competitiv, sunt multe formații care s-au întărit. Eu îmi doresc ca echipa noastră să obțină cât mai multe victorii, iar la finalul sezonului, când se va trage linie, tot noi să fim pe primul loc al clasamentului”, spune centrul Sergiu Stancu, unul dintre veteranii echipei. „Majoritatea echipelor s-au întărit, campionatul este din ce în ce mai puternic, iar asta nu poate decât să ne bucure. Acum rămâne ca noi să ne omogenizăm cât mai bine și să intrăm în formă cât mai repede. Mă simt bine la Constanța, întotdeauna m-am simțit aici ca și acasă. Sper să facem un sezon cât mai bun, măcar la fel de bun precum cel de anul trecut, dacă nu chiar și mai bun”, afirmă și centrul Andrei Laza, un alt veteran. „În fiecare an, la Tomis există mulți jucători noi, însă grupul voleibaliștilor români rămâne aproape neschimbat. Nu știu deocamdată cum se prezintă alte echipe, însă clubul din Constanța a reușit în fiecare din ultimii ani mari performanțe pentru voleiul românesc. Indiferent ce jucători ar evolua pentru Tomis, cu nume mari sau mai puțin cunoscute, spiritul echipei Tomis rămâne același”, spune antrenorul principal Martin Stoev, care a cucerit cinci trofee cu Tomis, între 2013 și 2015. „Am mai fost coechipier cu Mitev, care este un coordonator foarte bun și sunt sigur că reprezintă un plus pentru echipă. Din câte știu, Tomis și-a propus în fiecare an să câștige tot ce se poate pe plan intern și să obțină rezultate cât mai bune în Liga Campionilor. Dacă vom ajunge în faza eliminatorie, la fel ca în sezonul trecut, cred că va fi foarte bine, chiar dacă adversarele din grupă sunt foarte puternice”, consideră bulgarul Metodi Ananiev, una dintre noutățile echipei constănțene.