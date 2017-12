CVM Tomis a ajuns aseară la Gomel

Voleibaliştii constănţeni au plecat ieri dimineaţă spre Gomel, acolo unde miercuri, de la ora 18.00, vor susţine returul cu formaţia bielorusă Metallurg Zhlobin, din sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup. A fost un drum foarte obositor, început la ora 5.00 dimineaţă, cînd autocarul campionilor a plecat spre Bucureşti. Călătoria Tomisului a continuat cu avionul, de la Otopeni pînă la Viena, tot cu avionul pînă la Minsk şi din nou cu un autocar, pus la dispoziţie de Metallurg, pînă la Gomel, unde CVM Tomis a ajuns în jurul orei 22.00. Campioana României se va antrena astăzi, în Palatul Sporturilor din Gomel, care găzduieşte partidele jucate pe teren propriu, în Cupele Europene, de formaţia din Zhlobin.

În tabăra constănţeană domneşte optimismul

Învingători în turul de la Constanţa, cu 3-1, jucătorii de la CVM Tomis au prima şansă la calificarea în Final Four, ceea ce ar reprezenta cea mai bună performanţă din istoria clubului. Campioana României este favorită în special datorită modului cum a dominat partida tur, în care a ratat pe mîna sa o victorie în număr minim de seturi. „Setul pierdut la Constanţa ar conta dacă ei ar obţine victoria, ceea ce nu cred că se va întîmpla. Consider că sîntem mai bine pregătiţi, mai bine motivaţi şi că avem suficientă valoare ca să trecem şi de Metallurg”, consideră Florin Voinea, cel mai vechi component al prim-divizionarei constănţene de volei masculin. „În retur ne aşteaptă un cu totul alt meci, ţinînd cont că Metallurg este o echipă bazată pe forţă şi care joacă foarte bine acasă. Nu pot spune că acel set va conta aşa de mult, dar trebuie să ne gîndim că are şi o parte bună pierderea acelui set, pentru că ne va motiva suplimentar la retur. Dacă am fi cîştigat lejer turul, cu 3-0, poate că nu abordam atît de hotărîţi meciul al doilea. Sînt sigur că batem şi acolo!”, a declarat Petrişor Macovei. „Personal, am amintiri mai puţin plăcute de la întîlnirile cu echipe ucrainene, care m-au eliminat de două ori din Cupele Europene, pe cînd jucam la Petrom Ploieşti, şi de aceea mă tem de echipele din fosta Uniune Sovietică. Sigur, Metallurg nu este o echipă extraordinară, dar nici de neglijat. E adevărat, dacă era 3-0 la Constanţa era perfect, dar aşa e sportul. Eu sînt convins că putem cîştiga şi returul de la Gomel!”, a spus şi Valentin Pereu. „Spuneam întotdeauna că în Cupele Europene dorim victorii cu 3-0 şi 3-1 în meciurile tur, pentru a avea returul mai uşor. Acum, cînd trebuie să cîştigăm două seturi pentru a ne califica, va exista mai multă motivaţie, mai multă concentrare, mai mult respect pentru adversari. Vreau de la echipa mea aceeaşi atitudine ca în returul cu Lennik, cînd nu ne-am mulţumit să cîştigăm doar un set, ci am învins cu 3-1!”, a conchis antrenorul principal Stelio De Rocco.