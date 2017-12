CVM Tomis a ajuns la Izmir

O singura zi a mai rămas pînă la startul turneului Final Four al GM Capital Challenge Cup de la Izmir. Campioana României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, a ajuns ieri, în jurul orei 13.30, la Izmir şi s-a cazat la Hotelul „Kaya Prestige”, un stabiliment de patru stele în care stau şi componenţii formaţiei Jastrzebski Wegiel, adversara Tomisului din semifinala de sîmbătă ajungînd tot ieri la Izmir. Plecaţi ieri dimineaţă din Istanbul, voleibaliştii Tomisului au călătorit cu ferry-boat-ul pînă la Bandirma, după care şi-au continuat drumul cu autocarul pînă în oraşul port la Marea Egee. Atmosfera în tabăra constănţeană este foarte bună, jucătorii antrenaţi de Stelio De Rocco efectuînd, aseară, un prim antrenament la Izmir, în sala echipei locale Arkas. Prima şedinţă de pregătire a Tomisului în Karsiyaka Mavisehir Sports Hall, sala care va găzdui turneul Final Four de la Izmir, va avea loc astăzi, de la ora 17.30 pînă la 19.00. Tot astăzi, dar de la ora 11.00, este programată şi conferinţa de presă a turneului, la care vor participa oficialii competiţiei, antrenorii principali şi căpitanii echipelor care vor lupta, sîmbătă şi duminică, pentru cîştigarea trofeului.

În aşteptarea duelului cu Wegiel

Duelul de sîmbătă (ora 18.30) cu echipa poloneză Jastrzebski Wegiel este pregătit în cele mai mici detalii, jucătorii Tomisului analizînd, împreună cu antrenorii, modul în care poate fi depăşit obstacolul dinaintea finalei. „Ştim că trebuie să jucăm la cel mai înalt nivel sîmbătă. Nu avem voie să facem greşeli neforţate. Trebuie să avem o evoluţie aproape perfectă”, spune antrenorul Stelio De Rocco. Pentru Vali Pereu, dar şi pentru Răzvan Tănăsescu, turneul de la Izmir reprezintă revenirea într-un turneu Final Four, după ce în 2004, la Innsbruck, cu Deltacons Tulcea, cei doi disputau finala Top Teams Cup. „Sînt puţine emoţii înaintea acestui turneu. Am amintiri frumoase de la Innsbruck şi sper ca la finalul acestui turneu de la Izmir să le repet alături de actualii mei coechipieri. Polonia are un campionat puternic şi duelul cu Wegiel va fi unul dificil, dar putem să trecem de această echipă”, a declarat Pereu, jucător care în urmă cu cinci ani, la Innsbruck, a fost desemnat cel mai bun atacant din Final Four. „Ne-am pregătit tot sezonul pentru acest turneu. Sîntem atît de aproape de finală şi vom încerca să jucăm cît mai bine, pentru a realiza o performanţă notabilă. În cariera unui jucător nu sînt prea multe ocazii de a fi prezent într-un Final Four”, spune Sebastian Firpo, coordonatorul de joc al Tomisului, completat de Florin Voinea, voleibalistul care a evoluat de-a lungul carierei sale numai la Constanţa: „Aşteptăm cu nerăbdare acest Final Four. Sîntem pregătiţi, sîntem apţi şi sperăm într-o evoluţie cît mai bună. Wegiel este o echipă solidă, are mulţi jucători experimentaţi în lot şi acest lucru ne dă puţin de gîndit. Avem o dorinţă mare de victorie, pe care vrem să o arătăm şi în teren”.