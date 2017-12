CVM Tomis a câştigat sezonul regulat

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat al Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis şi-a asigurat prima poziţie în clasament înaintea play-off-ului. Constănţenii sunt lideri în clasament, cu 46 de puncte, având şapte puncte mai mult decât SCM U. Craiova, echipă care nu poate acumula mai mult de 45 de puncte. În primul tur din play-off, Tomis va întâlni formaţia care va termina pe locul 8 în clasament, aceasta urmând a se alege dintre CSM Agronomia Bucureşti, VCM Piatra Neamţ şi Dinamo Bucureşti.

Victoria decisivă pentru constănţeni a fost cea obţinută sâmbătă, în Sala Sporturilor, în faţa celei de-a treia clasate, Unirea Dej. A fost un 3:0 (25:17, 25:21, 25:16) scurt pentru CVM Tomis, după 68 de minute, formaţia gazdă jucând aşa cum trebuia să o facă şi în etapa trecută, la 3:2 cu Explorări Baia Mare: constant bine de la început până la sfârşit, cu multă motivaţie şi fără a da vreo şansă adversarului. Voleibaliştii constănţeni au fost superiori la toate capitolele (13-6 a fost raportul blocajelor, 12-1 la aşi) în faţa unei echipe care nu a deplasat pe Litoral patru titulari. „Am avut doi jucători uşor accidentaţi, Dascălu şi Tofan, pe care am preferat să-i las să-şi revină şi să-i am apţi de joc pentru play-off. Bogdan Rus a fost reţinut la serviciu, iar prezenţa lui Cuk nu cred că ar fi schimbat ceva în meciul de la Constanţa. Nu este adevărat că i-am odihnit pentru meciul de la Zalău”, a explicat după meci Victor Lazăr, antrenorul oaspeţilor. În etapa viitoare, miercuri, Unirea susţine la Zalău un meci decisiv pentru stabilirea ordinii echipelor situate la ora actuală pe locurile 3, 4 şi 5.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Bojovic, Spînu, Stoykov, Merkushev şi Samardzic - libero (au mai jucat: Laza şi Tănăsescu); Dej (antrenor Victor Lazăr): D. Rus - Farcaş, Fuzeşi, Coasă, I. Badea, Ristic şi Gavriş - libero (au mai jucat: I. Dinu şi Suson).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am avut ceva emoţii doar în setul al doilea, dar ne-am revenit la timp. Cred că am reuşit să câştigăm toate cele trei seturi destul de convingător, iar cu victoria de astăzi (n.r. - sâmbătă) suntem deja câştigători ai sezonului regulat. Aşteptăm acum adversarii din play-off” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Ştiam dinaintea partidei că Unirea Dej va veni fără câţiva jucători importanţi şi că meciul va fi mai uşor. Am avut ceva probleme în setul al doilea, dar e normal să-ţi mai pierzi puţin motivaţia atunci când echipa adversă joacă mai slab” - Marko Samardzic (jucător CVM Tomis).

„La prima vedere, meciul a părut din start puţin disproporţionat valoric, dar cred că în primele două seturi am prestat un joc destul de bun. Din păcate, am făcut prea multe greşeli neforţate, cauzate şi de lipsa de experienţă a unor jucători, şi nu am putut obţine mai mult din acest meci” - Victor Lazăr (antrenor Unirea Dej).

Alte rezultate din etapa a 20-a: Steaua Bucureşti - VCM LPS Piatra Neamţ 2:3 (16:25, 25:23, 25:22, 21:25, 13:15); Dinamo Bucureşti - SCM U. Craiova 1:3 (24:26, 23:25, 25:21, 24:26); Ştiinţa Explorări Baia Mare - Remat Zalău 3:1 (22:25, 25:14, 25:15, 25:20); Phoenix Şimleul Silvaniei - CSM Agronomia Bucureşti 3:2 (22:25, 20:25, 25:17, 25:23, 15:12). Universitatea Cluj a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 46p (setaveraj: 51:20); 2. SCM U. Craiova 39p (46:25); 3. Unirea Dej 35p (41:26); 4. Explorări Baia Mare 33p (39:31); 5. Remat Zalău 32p (38:29); 6. Dinamo Bucureşti 28p/19j (32:33); 7. VCM Piatra Neamţ 26p (37:37); 8. CSM Bucureşti 25p (32:36); 9. Phoenix 22p/19j (33:41); 10. Steaua Bucureşti 14p (20:43); 11. U. Cluj 0p (6:54).

SPONSORI CVM TOMIS: Conpress Group, Polaris M Holding, Telegraf, TTS Group, Lakeview, Pozimed, Aqua Carpatica, Verasig, Expertissa, Restaurant Temple şi Zip Escort.

PARTENERI INSTITUŢIONALI CVM TOMIS: Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa.