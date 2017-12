CVM Tomis a cedat în duelul cu Remat

Vineri seară, la Bucureşti, în Sala “Extreme”, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, campioana en titre, a pornit cu stângul în primul turneu al locurilor 1-4. Tomisul a cedat, cu 0:3 (16:25, 25:27, 22:25), în confruntarea cu Remat Zalău, una dintre contracandidatele la titlu în actualul sezon, la capătul unui joc în care pierderea setului al doilea a contat decisiv în economia partidei. Primul set a fost controlat de Remat, care s-a impus cu un sec 25:16. Tot sălăjenii au început mai bine setul secund, dar voleibaliştii constănţeni au revenit pas cu pas şi păreau că s-au desprins decisiv la 24:20. A venit însă la serviciu pentru echipa din Zalău centrul Ljubicic, iar Tomisul s-a văzut egalată la 24, după care Remat şi-a adjudecat şi setul al doilea, cu 27:25. În setul al treilea echipa din Zalău, cu moralul ridicat, a gestionat avantajul luat după al doilea time-out tehnic şi s-a impus cu 25:22. „Am făcut prea multe greşeli, la preluare şi în atac. În setul secund nu ne-am concentrat în final şi am crezut că punctul 25 va veni uşor, ceea ce nu s-a întâmplat. Trebuie să ne corectăm rapid pentru meciul următor. Am întâlnit o echipă bună. Ne aşteaptă un drum lung până la finalul campionatului”, a declarat Viktor Sidelnikov, antrenorul principal al Tomisului. „Am făcut un meci bun. La fel de bine puteam pierde acest joc. În setul al doilea am avut noroc. Dacă pierdeam acel set, poate că altul ar fi fost rezultatul final. Ne aşteaptă acum un nou meci dificil, cu Dinamo”, a spus Michael Warm, antrenorul principal al învingătorilor.

Evoluţia scorului în partida CVM Tomis - Remat - setul 1: 1:0, 4:4, 6:8, 8:12, 12:16, 14:19, 16:25; setul 2: 1:0, 1:4, 6:6, 6:8, 8:10, 13:12, 16:15, 18:15, 20:19, 24:20, 24:25, 25:27; setul 3: 1:0, 4:4, 7:8, 11:13, 13:16, 14:18, 20:21, 22:25. Pentru CVM Tomis, antrenorii Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş au folosit următorii jucători: Firpo - Svetozarevic, Began (cpt.), Macovei, Voinea, Szalai şi Romero - libero, au mai jucat: Despotovski, Dumitrache, Tănăsescu şi Hernandez.

În primul meci disputat vineri în turneul locurilor 1-4: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3:1 (14:25, 25:13, 25:15, 25:21). Programul partidelor - sâmbătă, ora 16.00: Dinamo - Remat; ora 20.00: Dej - CVM Tomis; duminică, ora 16.00: CVM Tomis - Dinamo; ora 20.00: Remat - Dej.

Turneul locurilor 5-8 (la Cluj-Napoca) - vineri: Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ 0:3 şi Explorări Baia Mare - U. Cluj 3:2; sâmbătă, ora 11.00: Explorări - Torpi; ora 13.00: Cluj - Piatra Neamţ; duminică, ora 10.00: Piatra Neamţ - Explorări; ora 12.00: Cluj - Torpi. Clasament: 5. Baia Mare 12p; 6. Piatra Neamţ 11p (setaveraj: 15:14); 7. Tg. Mureş 11p (13:13); 8. Cluj 8p. Turneul locurilor 9-12 (la Bucureşti, Sala Regimentului de Gardă) - vineri: Steaua Bucureşti - Dacia Buzău 3:0; sâmbătă, ora 12.00: SCM U. Craiova - Buzău; duminică, ora 11.00: Craiova - Steaua. Clasament: 9. Steaua 14p; 10. Craiova 10p; 11. Buzău 9p. CVM Braşov a fost exclusă din campionat.

Adrian LUNGU, Gabriel TURCU

Clasament turneu locurile 1-4

1. Dinamo 7 5 2 15:11 12

2. Remat Zalău 7 4 3 16: 9 11

3. CVM TOMIS 7 3 4 10:13 10

4. Unirea Dej 7 2 5 8:16 9