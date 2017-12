CVM Tomis a dispus de Novi Pazar

Vineri după-amiază, în Sala Sporturilor din Constanţa a debutat ediţia a VII-a a Cupei Mării Negre, turneu de volei masculin la care participă echipele CVM Tomis Constanţa, Galatasaray Istanbul (Turcia), Marek Union Dupniţa (Bulgaria) şi OK Novi Pazar (Serbia). Intrarea spectatorilor este gratuită la toate meciurile acestui turneu.

În partida inaugurală, gazdele de la CVM Tomis au întâlnit formaţia sârbă Novi Pazar. Diferenţa de valoare între cele două echipe a fost clară în primele două seturi, adjudecate fără probleme de constănţeni, în formula: Blanco - Maiyo, Began, Birău, Voinea, Pavel şi Joel Silva-libero. La începutul setului 3, antrenorul Martin Stoev i-a înlocuit pe Blanco şi Maiyo cu Lescov şi Zahar, Pavel a trecut universal, a intrat şi Mihăilă în locul lui Silva, iar jocul echipei a înregistrat o scădere. De la 16:16, sârbii au reuşit o serie incredibilă de şapte puncte consecutive, au prins curaj şi, cu toate eforturile constănţenilor, Novi Pazar s-a impus la limită. În setul 4, Tomis a jucat ca în primele două seturi, dar cu Lescov coordonator, şi a reuşit să înfrângă rezistenţa echipei sârbe. Scor final: CVM Tomis Constanţa - OK Novi Pazar 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:21).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost o partidă destul de uşoară pentru noi, fiind clară diferenţa de valoare dintre cele două echipe. Mă bucură că nivelul de joc a crescut faţă de partidele cu Dinamo. Aşteptam mai multă agresivitate în joc de la tânărul Zahar, astăzi a intrat pe teren cam prea emoţionat. Din păcate, suntem destul de puţini, iar pe Stoykov, care mai resimte mici dureri la gleznă, l-am odihnit în acest meci. Trei meciuri în trei zile ar fi fost prea mult pentru el, dar va juca sâmbătă şi duminică” - Martin Stoev, antrenor principal CVM Tomis. „Se pare că nu am luat meciul foarte în serios. Am jucat două seturi aproape perfect, apoi am lăsat-o mai moale. Au fost şi schimbări în echipa noastră, dar trebuia să câştigăm 3:0, chiar şi aşa” - Fabian Birău, jucător CVM Tomis.

VICTORIE ÎN TREI SETURI PENTRU GALATA. În a doua partidă de vineri, Galatasary Istanbul a dispus, cu 3:0 (25:14, 25:23, 26:24), de Marek Union Dupniţa, după un joc în care introducerea în setul secund în formaţia bulgară a lui Bahov, fostul jucător al Tomisului, a echilibrat disputa. După un prim set câştigat categoric de echipa din Istanbul, Dupniţa s-a predat greu în setul secund, iar în ultimul a beneficiat de o minge de set, la 24:23, dar Galata a revenit spectaculos.

Gabriel TURCU, Adrian LUNGU

gabriel.turcu@telegrafonline.ro, adrian.lungu@telegrafonline.ro

Rezultatele şi programul turneului de volei masculin Cupa Mării Negre

Vineri, 23 septembrie

CVM Tomis Constanţa - OK Novi Pazar 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:21)

Galatasaray Istanbul - Marek Union Dupniţa 3:0 (25:14, 25:23, 26:24)

Sâmbătă, 24 septembrie

ora 17.00: CVM Tomis Constanţa - Marek Union Dupniţa

ora 19.00: Galatasaray Istanbul - OK Novi Pazar

Duminică, 25 septembrie

ora 11.00: Marek Union Dupniţa - OK Novi Pazar

ora 13.00: CVM Tomis Constanţa - Galatasaray Istanbul