CVM Tomis a făcut primul pas spre Final Four

Federaţia Română de Volei a programat sferturile Cupei României pentru datele de 7 şi 28 noiembrie 2012, însă mai multe echipe masculine au căzut de acord să joace în alte zile turul sau returul ori chiar ambele manşe. Aşa a fost şi în cazul disputei CVM Tomis Constanţa - Ştiinţa Explorări Baia Mare, care şi-a derulat turul ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa. Partida a fost devansată la cererea maramureşenilor, care au jucat sâmbătă la Bucureşti, în campionat. La rândul lor, băimărenii au fost de acord să joace meciul direct din campionat pe 26 noiembrie în loc de 24 noiembrie, cum era programat iniţial, respectiv cu două zile înaintea manşei retur din Cupa României. De data aceasta, constănţenii vor “lega” cele două deplasări la Baia Mare.

Despre meciul de ieri nu ar fi prea multe de spus, scorul fiind elocvent în privinţa diferenţei de valoare dintre cele două formaţii: 3:0 (25:20, 25:16, 25:12). E drept, oaspeţii au venit la Constanţa fără cinci jucători, dintre care trei titulari în meciul de sâmbătă cu Steaua, Răileanu, Ţuţea şi Tofan, plus Negrean şi Socaciu. Tomis a început în formula de echipă care a jucat şi sâmbătă, la 3:1 în campionat cu Universitatea Cluj, însă cu Ivanov libero în locul lui Tănăsescu. Singurul jucător înlocuit în acest meci a fost coordonatorul Gonzalez: Lescov a intrat în setul 2, la 22:15, şi a rămas până la finalul partidei. Constănţenii au jucat constant bine la toate capitolele, excelând la serviciu (15 aşi, dintre care Borota, Ojansivu şi Bojovici au reuşit câte 4) şi blocaj (10).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Cred că echipa noastră a jucat foarte bine în ultimele două partide, chiar dacă adversarii (n.r. - Cluj şi Baia Mare) nu au fost de mare valoare. Ne-am impus jocul şi nu le-am oferit nicio şansă. La meciul cu Cluj am pierdut un set poate din cauză că s-a resimţit oboseala şi ritmul nostru de joc s-a mai redus puţin” - Javier Gonzalez (jucător CVM Tomis). „A fost un meci destul de uşor pentru noi, mai ales că echipa adversă nu a venit cu lotul complet la Constanţa. Noi am încercat să ne facem cât mai bine jocul, cred că ne-a reuşit acest lucru şi suntem bucuroşi că am câştigat. Cu siguranţă că returul va fi un pic mai greu, dar noi mergem la victorie acolo şi suntem optimişti” - Marin Lescov (jucător CVM Tomis). „Am încercat să jucăm la capacitate maximă acest meci. Era foarte important pentru noi să câştigăm cu 3:0. Baia Mare este o echipă de calitate, chiar dacă a venit la Constanţa fără câţiva jucători importanţi. Returul nu se anunţă deloc facil, aşa că această victorie cu 3:0 ne oferă prima şansă la calificare” - Radovan Gacic (antrenor principal CVM Tomis). „A fost o partidă dominată clar de formaţia gazdă, o echipă mai bună decât a noastră. Principala problemă am avut-o la preluare, la fel ca şi în alte meciuri. Dacă am fi reuşit să aducem mingea mai des pe fileu poate că scorul ar fi fost puţin mai strâns. Repet, obiectivul nostru prioritar rămâne campionatul, dar asta nu înseamnă că nu vom încerca să facem un meci mai bun decât astăzi (n.r. - ieri) în returul de la Baia Mare” - Marius Botea (antrenor principal Ştiinţa Explorări Baia Mare).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Ojansivu, Bojovic, Laza, Merkushev, Borota şi Ivanov - libero (a mai jucat: Lescov); Baia Mare (antrenor Marius Botea): Kecskemeti - Veber, Cuciureanu, Neamţ, Mititelu, Hoboth şi Balog - libero (au mai jucat: Păştean şi Cs. Nagy).

Primul meci din sferturile Cupei României s-a jucat duminică: Remat Zalău - CSM Agronomia Bucureşti 3:1 (25:19, 25:18, 18:25, 25:23). Unirea Dej şi SCM U. Craiova vor juca pe 11 şi 18 noiembrie, singura dispută care va avea loc conform programării iniţiale, miercuri, 7 noiembrie, fiind Dinamo Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei! În sferturi se joacă tur-retur şi se califică mai departe formaţia care câştigă cele mai multe seturi. Dacă setaverajul este egal la capătul celor două manşe, după meciul retur se joacă ”set de aur” pentru stabilirea echipei calificate. Câştigătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în perioada 26-27 aprilie 2013.