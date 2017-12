CVM Tomis a fost eliminată din Liga Campionilor

09:12:55 / 19 Februarie 2015

Jenant!

Aceasta echipa hibrid al unui penal ne-a mai facut odata rusine Romaniei prin lipsa de bun simt si prin bagarea rezervelor in teren! E JENANT SI TRIST! Mai bine plecat la alte echipe decat sa ma umiliti de fiecare data! Antrenorul nici nu a facut deplasarea, asta sfideaza tot si nu il doare capul de jucatori si de noi??? Began principal? Pai unu care nu a fost voleibalist ci doar a jucat volei il pui antrenor??? DOAMNE DUMNEZEULE, in ce tara traim? Am mai trait o umilinta maxima! SA VA FIE RUSINE CVM TOMIS!!!