CVM Tomis a încheiat triumfal cel mai bun sezon din istoria clubului

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanţa a încheiat, săptămâna trecută, cel mai bun sezon din istoria clubului, în care a realizat eventul pe plan intern, pentru a doua oară consecutiv, a jucat pentru al doilea an la rând în Liga Campionilor, reuşind trei victorii (dintre care una pe terenul viitoarei finaliste a competiţiei, Halkbank Ankara), şi a fost eliminată în semifinalele Cupei CEV de echipa ce avea să câştige trofeul, Paris Volley, care şi-a adjudecat setul de aur chiar la Constanţa. Tomis are acum în palmares cinci titluri naţionale de seniori şi opt Cupe ale României, iar accederea în semifinalele Cupei CEV reprezintă cea mai bună performanţă internaţională din istoria clubului.

În anul competiţional 2013-2014, formaţia constănţeană a înregistrat 17 victorii şi trei înfrângeri (două dintre ele au fost suferite de echipa secundă) în sezonul regulat, plus şase victorii şi o înfrângere în play-off. În Cupa României, CVM Tomis a câştigat trofeul după ce a obţinut patru victorii. Practic, echipa de seniori a pierdut pe plan intern doar cu SCM U. Craiova (0:3) şi Dinamo Bucureşti (1:3), ambele meciuri din campionat fiind jucate în deplasare. În Cupele Europene, bilanţul este de trei victorii şi trei înfrângeri în Liga Campionilor, respectiv trei victorii şi o înfrângere în Cupa CEV.

CEA MAI VALOROASĂ ECHIPĂ DIN ISTORIA CLUBULUI „Am avut cel mai bun sezon din istoria clubului, dar şi cea mai valoroasă echipă din istoria clubului, cea mai echilibrată. Chiar dacă nu am avut rezerve „competente” pe toate posturile...”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „Am încheiat cu bine un sezon lung, obositor, în care echipa noastră a jucat aproape cincizeci de meciuri. A fost un an magnific pentru noi şi pentru club, cu două medalii de aur în România, o medalie de bronz în Cupa CEV, cu două puternice turnee internaţionale câştigate. Am jucat cu succes în două competiţii europene, iar din câte ştiu, acesta a fost cel mai bun sezon din istoria clubului. Sunt rezultate extraordinare şi pentru voleiul din România”, a afirmat antrenorul principal Martin Stoev. „Aş zice că anul acesta am realizat mai uşor eventul faţă de anul trecut, pentru că am avut o echipă mai bună. Am avut un sezon aproape perfect! Păcat de acel meci de acasă cu Paris Volley, pentru că puteam să realizăm tripla în acest sezon. Per ansamblu, am fost stăpâni peste acest campionat, ca dovadă că l-am şi câştigat destul de lejer”, a spus centrul Andrei Spînu.