CVM Tomis a încheiat turul pe locul secund

CVM Tomis Constanţa a înregistrat ieri a zecea victorie în turul actualului campionat, 3:0 (25:22, 25:18, 25:22) cu Dinamo Bucureşti în etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei masculin, ultima a turului. Deşi s-a încheiat cu 3:0, meciul disputat în Sala Sporturilor din Constanţa nu a fost deloc simplu pentru gazde. Bucureştenii au condus în primul set până aproape de final, avînd chiar şi trei puncte avans. Tomis a egalat la 22, iar Martin Stoev a făcut o schimbare tactică foarte inspirată, Birău la Blanco, pentru blocaj. Cu Birău, Began şi Pavel în prima linie, constănţenii au reuşit trei blocaje consecutive şi au câştigat setul! Tomis a dominat clar setul secund, însă a abordat puţin relaxată setul al treilea şi s-a văzut condusă la două puncte diferenţă de Dinamo. Stoev a mai făcut o mutare inspirată, intrarea lui Voinea în locul lui Dragoş Pavel aducând un plus de siguranţă la preluare. Gazdele au recuperat dezavantajul, iar meciul a fost închis chiar de Voinicu’, cu un atac din zona 4.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Deşi rezultatul a fost 3:0, nu ne-a fost deloc uşor. Ei au condus tot setul 1, dar noi am revenit pe final şi ne-am impus. În continuare, meciul a decurs în favoarea noastră” - Radu Began, căpitan CVM Tomis. „Meciul a decurs aşa cum ne-am dorit. Am comis câteva greşeli uşoare în unele momente, dar am trecut peste ele fără probleme şi ne-am impus cu 3:0” - Andrei Spînu, jucător CVM Tomis. „Nu a fost o victorie prea uşoară, pentru că jucătorii resimt încă oboseala după ce au călătorit foarte mult în ultima perioadă. Important este că echipa a reuşit un meci bun şi că a jucat mai bine decât Dinamo” - Martin Stoev, antrenor principal CVM Tomis. „Constanţa are echipă mai bună decât a noastră, la ora actuală, şi a învins pe merit, dar eu sunt mulţumit de felul cum a jucat echipa mea. Au fost două seturi destul de strânse, pe care le-am pierdut pe greşeli individuale comise pe finaluri de set” - Daniel Rădulescu, antrenor principal Dinamo.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Maiyo, Began, Spînu, Pavel, Torcello şi Ivanov - libero (au mai jucat Birău şi Voinea); Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Despotovski - Crăciun, Mureşan, Şoloc, Teppert, Pătran şi Voicu - libero (a mai jucat R. Olteanu). Au arbitrat Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Florin Dragomir (Bucureşti).

Celelalte rezultate din etapa a 11-a, ultima a turului: Steaua Bucureşti - CSU Galaţi 3:0 (25:16, 25:20, 25:17); CSM Bucureşti - SCMU Craiova 3:0 (25:23, 25:18, 25:23); U. Cluj - U. Timişoara 3:2 (19:25, 25:27, 25:16, 25:13, 15:7); Remat Zalău - VCM Piatra Neamţ 3:0 (25:23, 25:18, 25:23); Unirea Dej - Explorări Baia Mare 0:3 (26:28, 22:25, 21:25).

Clasament: 1. Remat Zalău 31p (setaveraj 33:6); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 28p (31:8); 3. Explorări Baia Mare 23p (27:17); 4. VCM Piatra Neamţ 23p (26:18); 5. Dinamo Bucureşti 20p (26:20); 6. Steaua Bucureşti 15p (19:21); 7. Unirea Dej 14p (19:22); 8. CSM Bucureşti 13p (17:23); 9. SCM U. Craiova 12p (16:22); 10. U. Cluj 12p (17:26); 11. CSU Galaţi 6p (10:30); 12. U. Timişoara 1p (5:33).

MÂINE, CVM TOMIS JOACĂ ÎN CUPA CHALLENGE. Marţi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor este programat meciul retur dintre CVM Tomis Constanţa şi MOK Jedinstvo Brcko, din turul al doilea al Cupei Challenge. Tomis a câştigat în tur, 3:1 în deplasare, astfel că returul se anunţă o simplă formalitate pentru constănţeni.