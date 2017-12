CVM Tomis a învins greu la Dej, unde a lăsat un punct

Prima etapă din Divizia A1 la volei masculin, ediția 2015-2016, a adus și prima victorie pentru CVM Tomis Constanța, campioana en titre. O victorie obținută extrem de greu, după meci care a durat două ore și 35 de minute, iar scorul final spune totul despre ardoarea cu care au evoluat cele două formații: Unirea Dej - CVM Tomis Constanța 2:3 (28:26, 20:25, 20:25, 25:20, 14:16). Gazdele nu s-au lăsat impresionate de reprezentanta României în Liga Campionilor și au câștigat primul act în prelungiri, după 37 de minute de joc și după ce au fructificat a patra minge de set de care au beneficiat. Tomis și-a revenit imediat și s-a impus în seturile următoare la 20. Unirea nu a cedat și a reușit să trimită partida în setul decisiv, unul în care scorul a fluctuat ca și în timpul meciului, cu cele două formații pe rând la conducere: 8:6, 11:9, 11:13, 13:14, 14:16! Formația constănțeană a obținut primele două puncte în clasament, dar jocul său a fost în general neconvingător, poate oarecum normal pentru startul campionatului și pentru problemele pe care le-a avut clubul în ultimele săptămâni.

„Este bine că am reușit să revenim pe tabela de scor în câteva momente importante ale jocului, pentru că s-a văzut că nu avem prea multe meciuri împreună. În această primă etapă, nu Dejul a jucat extraordinar, ci noi nu ne-am ridicat la nivelul la care ar trebui să fim. Altul e nivelul la care trebuie să jucăm, iar la Dej nu ne-am ridicat nici măcar la nivelul antrenamentelor pe care le facem”, a declarat centrul Andrei Laza după întâlnirea de la Dej. „A fost un meci destul de greu pentru actualul stadiu de pregătire al echipei, dar e bine că în cele din urmă am reușit să învingem. Cred că diferența a făcut-o mai buna noastră concentrare pe finalul setului decisiv. Nu este simplu să joci în sala din Dej, îmi amintesc că și în campionatul trecut am câștigat cu 3:2 acolo. Adevărul este că deocamdată nu suntem în formă maximă, de aici și evoluțiile oscilante pe parcursul aceluiași meci”, a spus antrenorul secund Radu Began.

Au evoluat formațiile - Unirea (antrenori Ovidiu Macarie și Tiberiu Szilagyi): Baciu - Rocamora 23p, Fuzeși 5p, C. Mocanu 9p, Dincă 17p, Veselinovic 17p, Kantor - libero (au mai jucat: Dascălu 1p, I. Rus, Gemănariu 3p); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Mitev 5p (3 blocaje) - Yordanov 28p, Ragin 7p (6 blocaje), Laza 8p, Ananiev 21p, Gotch 13p şi Skundric - libero (au mai jucat: D. Pavel 5p, Stancu).

Iată și celelalte rezultate din prima etapă: Universitatea Cluj - CSV Banatul Caransebeș 0:3 (21:25, 17:25, 20:25); SCM U. Craiova - Dinamo București 3:2 (23:25, 25:17, 25:20, 23:25, 15:11); Tricolorul LMV Ploiești - VCM LPS Piatra Neamț 3:0 (25:16, 25:14, 25:16); ACSVM Zalău - Arcada Galați 2:3 (25:23, 25:21, 19:25, 21:25, 13:15); Știința Explorări Baia Mare - CSM București 3:0 (25:17, 25:22, 25:18).

Citește și:

CVM Tomis începe campionatul pe terenul Unirii Dej

Unirea Dej, primul adversar pentru CVM Tomis în noul sezon

CVM Tomis așteaptă cu încredere startul campionatului

CVM Tomis va avea un adversar redutabil și în echipa din Lugano

CVM Tomis se așteaptă la un campionat mai echilibrat decât cel precedent