CVM Tomis a învins în tie-break pe terenul Stelei!

Oaspeţii au făcut legea în penultima etapă din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei masculin, reuşind să cîştige toate cele şase întîlniri ale rundei a 21-a: Steaua Bucureşti - CVM Tomis Constanţa 2-3; U. Cluj - Remat Zalău 2-3; Rapid Bucureşti - Unirea Dej 2-3; Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti 0-3; Constam Buzău - VCM Piatra Neamţ 1-3; Torpi Tg. Mureş - Explorări Baia Mare 1-3. În urma acestor rezultate, şi fără surprize uriaşe în ultima etapă, se pot deja anticipa înfruntările din play-off: Tomis - Dej, Dinamo - Cluj, Piatra Neamţ - Buzău şi Zalău - Baia Mare. Adversara Tomisului din play-off ar putea să fie şi Steaua, însă bucureştenii trebuie să învingă la Piatra Neamţ în ultima etapă, cu 3-0 sau 3-1, iar Unirea Dej să piardă pe teren propriu în faţa Universităţii Cluj!

Şansele steliştilor de a evita play-out-ul ar fi crescut simţitor dacă ar fi reuşit să cîştige sîmbătă în faţa constănţenilor. Gazdele au început excelent partida şi au condus cu 2-0 în faţa campioanei, după 25-21 şi 25-23! Stelio De Rocco a trimis forţe proaspete în teren (Voinea la Daivison şi Macovei la Began), iar schimbările efectuate în echipa Tomisului (Miseikis îl înlocuise pe Lică încă de la jumătatea primului set) au întors soarta partidei. Neavînd rezerve de valoarea titularilor, ca adversara sa, Steaua nu a rezistat unui meci de cinci seturi împotriva celei mai bune echipe din ţară. Constanţa a egalat la seturi, după 25-17 şi 25-16, şi a dominat tie-break-ul, distanţîndu-se la 8-5, 11-8 şi 12-9. Gazdele au avut o ultimă tresărire de orgoliu, au egalat la 12 şi la 13, dar asta a fost tot, pentru că Tomis s-a impus în decisiv cu 15-13 şi în partidă cu 3-2. Cei mai buni jucători de pe teren au fost universalii Arvydas Miseikis şi Bogumil Anacikov, care au acumulat împreună 59 de puncte! Bulgarul a atacat 51 de mingi, reuşind 27 de puncte dintr-un total de 30, iar lituanianul a concretizat 27 din cele 38 de atacuri, totalul său fiind la final de 29 de puncte!

„Ştiam că meciul va fi foarte greu şi le-am spus jucătorilor că poziţia ocupată în clasament de Steaua nu reflectă valoarea lotului şi calitatea jucătorilor pe care îi are. Steaua şi-a jucat sîmbătă ultima şansă de a salva sezonul şi de a ajunge în play-off. Pe de altă parte, noi ne aflăm în plin proces de pregătire pentru Final Four-ul de la Izmir, iar săptămîna trecută jucătorii au avut antrenamente fizice mai tari, care le-au afectat puţin prospeţimea. Încercăm să atingem vîrful de formă la Izmir, aşa că sînt foarte mulţumit de reacţia pe care au avut-o jucătorii cînd au fost conduşi cu 2-0 la seturi. A fost o victorie importantă, datorită condiţiilor în care a fost obţinută”, a declarat după joc antrenorul principal Stelio De Rocco. „A fost un meci greu, ţinînd cont că am făcut deplasarea în ziua partidei şi am avut o săptămînă grea, cu un program de pregătire mai intens, pentru turneul final din Cupa Challenge. Am intrat mai greu în meci, dar e bine că pînă la urmă am reuşit să obţinem victoria pe care ne-o doream”, a spus extrema Florin Voinea.

Au evoluat - Steaua (antrenor Traian Marinescu): Toboşi - Anacikov, R. Şerban, Harabagiu, Grigorie, D. Pavel şi Gh. Ilie - libero; au mai jucat Roşu, Andrieş şi Carpen; CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero; au mai jucat Miseikis, Macovei, Voinea şi Toronyai. Au arbitrat: Tudor Pop (Cluj) şi Nicolae Marin (Galaţi).

Clasament

1. CVM TOMIS 21 20 1 61:10 41

2. Dinamo Bucureşti 21 16 5 52:22 37

3. VCM Piatra Neamţ 21 16 5 51:26 37

4. Remat Zalău 21 14 7 51:31 35

5. Explorări Baia Mare 21 13 8 47:38 34

6. Constam Buzău 21 11 10 42:38 32

7. U. Cluj 21 10 11 41:43 31

8. Unirea Dej 21 9 12 37:48 30

9. Steaua Bucureşti 21 8 13 34:47 29

10. Torpi Tg. Mureş 21 4 17 17:57 25

11. Ştiinţa Bacău 21 3 18 25:59 24

12. Rapid Bucureşti 21 2 19 19:58 23