CVM Tomis a învins la Baia Mare şi a revenit pe primul loc

CVM Tomis Constanţa a revenit pe primul loc în ierarhia Diviziei A1 la volei masculin, după ce a învins la Baia Mare echipa locală Ştiinţa Explorări într-un meci contând pentru etapa a 8-a. Această înfrângere cu scorul de 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 21:25) a fost prima pentru băimăreni în actualul sezon, după şase victorii consecutive. Tomis are 18 puncte şi sâmbătă va juca la Dej cu Unirea, formaţia de pe locul 2 în clasament, cu 17 puncte!

MECI EXCELENT PENTRU BOJIC. La Baia Mare, formaţia constănţeană n-a acuzat şocul despărţirii de Ojansivu, din urmă cu câteva zile. Pe postul de universal a fost utilizat Bojic, iar muntenegreanul a jucat excelent, reuşind poate cea mai bună partidă a sa de când a venit la Tomis. Bojic a avut procentaj bun la atac, realizând 21 de puncte, la care a adăugat două blocaje şi doi aşi! Gazdele au început bine partida şi au condus până la jumătatea primului set, când constănţenii au revenit de la 9:11 la 12:11 şi n-au mai cedat conducerea. Baia Mare a reacţionat bine şi a egalat pe tabelă după un set secund echilibrat, în care a înclinat balanţa pe final. În continuare, deşi băimărenii au condus la începutul seturilor 3 şi 4, Tomis a fost echipa mai pragmatică, echipa care şi-a impus superioritatea, individuală şi colectivă.

„A fost un meci foarte dificil şi foarte important, pentru că Baia Mare era neînvinsă înaintea acestui joc. Am început bine o săptămână foarte importantă pentru clubul nostru şi doar în setul al doilea am avut o scurtă cădere, pentru că nu ne-a mai intrat aşa de bine serviciul. Sunt mulţumit de reacţia jucătorilor, pentru că am controlat apoi seturile trei şi patru”, a declarat antrenorul principal Radovan Gacic. „A fost un meci care se anunţa echilibrat, în care ne gândeam că puteam avea probleme, dat fiind că în ultima perioadă am fost nevoiţi să schimbăm poziţiile în teren ale unor jucători. S-a dovedit însă că atunci când echipa îşi doreşte victoria o poate obţine. A fost un joc care a scos în evidenţă colectivul şi ne dă încredere pentru viitor”, a spus Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.

Au evoluat - Baia Mare (antrenori Marius Botea şi Sorin Pop): Kecskemeti - Negrean, Cuciureanu, Păştean, Ţuţea, Hoboth şi C. Tofan - libero (au mai jucat: Mititelu, Veber, Socaciu şi Răileanu); CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Bojic, Spînu, Bojovic, Terzic, Borota şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Stancu şi Laza).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 18p/7j (setaveraj: 20:9); 2. Unirea Dej 17p/7j (19:6); 3. Explorări Baia Mare 15p/7j (19:10); 4. SCM U. Craiova 15p/7j (19:12); 5. Dinamo Bucureşti 15p (15:10); 6. Phoenix 11p (16:17); 7. VCM Piatra Neamţ 8p/7j (12:17); 8. Remat Zalău 7p/7j (11:15); 9. Steaua Bucureşti 7p/7j (9:15); 10. CSM Bucureşti 7p/7j (10:17); 11. U. Cluj 0p (2:24).

Cele două echipe se vor întâlni şi miercuri, tot la Baia Mare, de la ora 18.00 (în direct pe Digi Sport 3), în manşa retur din sferturile de finală ale Cupei României! În tur, la Constanţa, a fost 3:0 pentru CVM Tomis.