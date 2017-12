CVM Tomis a jucat la Craiova cu gândul la... Steaua

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a debutat cu o victorie clară în Divizia A1 la volei masculin, ediţia 2011-2012, 3:0 în deplasare cu SCM U. Craiova. Sâmbătă, voleibaliştii constănţeni au obţinut primele trei puncte într-un campionat pe care şi-l doresc plin de succese, astfel încât să readucă titlul naţional pe Litoral, după o pauză de doi ani. Noua formaţie a Tomisului, cu un singur titular rămas din sezonul trecut, “căpitanul” Radu Began, a demonstrat deja că joacă altceva faţă de campionatul precedent. Rămâne doar ca omogenizarea echipei să fie cât mai bine pusă la punct în data de 14 octombrie, când Tomis va juca în sferturile de finală ale Cupei României cu Steaua Bucureşti, o formaţie mult schimbată în bine faţă de sezonul trecut. „Sperăm ca echipa să se închege din ce în ce mai bine de la meci la meci, pentru că avem nevoie de un nucleu omogen. S-a văzut în unele momente (n.r. - la Craiova) lipsa acestei omogenităţi, însă cred că, odată cu trecerea timpului, acest lucru nu va mai constitui un impediment”, spune experimentatul Florin Voinea. „Obiectivul nostru imediat este să câştigăm meciul cu Steaua, din Cupa României, care este unul eliminatoriu. În cele 15 zile care urmează noi ne vom concentra asupra acestei partide foarte importante”, afirmă Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis.

TOMIS, FAVORITĂ LA TITLU. Antrenorul echipei din Craiova, Dănuţ Pascu, s-a declarat după meciul de sâmbătă dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi. „Ne-am propus să facem un joc mai bun, dar numai în primul set am reuşit să facem faţă echipei din Constanţa. Experienţa lor superioară şi-a spus cuvântul pe finalul setului. După aceea noi am căzut, am jucat din ce în ce mai slab, probabil din cauza lipsei de concentrare. Nu le reproşez jucătorilor execuţiile tehnice, ci doar atitudinea şi lipsa de combativitate, asta m-a nemulţumit. Echipa din Constanţa s-a îmbunătăţit mult valoric faţă de anul trecut şi cred că este o candidată certă la titlul naţional”, a spus Pascu.

În etapa a 2-a a Diviziei A1, CVM Tomis va juca pe teren propriu cu Ştiinţa Explorări Baia Mare. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.