CVM Tomis a jucat zece seturi în două etape!

Vineri seară, în etapa a doua din Divizia A1 la volei masculin, la Constanţa s-a jucat derby-ul campionatului, meciul care a opus câştigătoarea şi a doua clasată din ediţia precedentă. După o partidă care a durat aproape două ore şi jumătate, campioana CVM Tomis Constanța a dispus de vicecampioana ACSVM Zalău cu scorul de 3:2 (26:28, 25:19, 22:25, 25:21, 15:13), meciul oferind un show de excepţie spectatorilor care au venit la Sala Sporturilor. Tomis a obţinut a doua victorie consecutivă cu 3:2, după meciul de la Dej, iar aceste 10 seturi reprezintă o pregătire foarte bună pentru primul joc din Liga Campionilor, programat joi, pe terenul belgienilor de la Lennik.

„A fost o partidă foarte intensă, o victorie foarte greu de obținut, dar acest succes ne va ajuta foarte mult în viitor. Mă refer la faptul că acest grup format aici, la Constanța, această echipă nouă se află doar la al doilea meci oficial. Toată lumea știe că perioada de pregătire a fost puțin perturbată, iar această victorie va conta enorm pentru moralul nostru”, a afirmat experimentatul centru constănţean Sergiu Stancu. „Se vede faptul că am jucat puține meciuri de pregătire înaintea acestui campionat, dar ne antrenăm bine și cred că asta se vede la meciuri. Întotdeauna, meciul este oglinda antrenamentului. Nu contează că am jucat astăzi (n.r. - sâmbătă) cinci seturi și aproape două ore și jumătate. Fizic cred că suntem pregătiți foarte bine, vom face o recuperare foarte bună, astfel încât la ora meciului din Belgia să fim apţi sută la sută și să dăm tot ce e mai bun din noi”, a precizat colegul său de post, Andrei Laza. „Nu suntem în forma optimă la ora actuală, pentru că, se știe, nu am reușit să facem o pregătire așa cum ne doream, cu mai multe antrenamente și mai multe jocuri de verificare. Mă bucur că echipa crește în exprimare de la partidă la partidă. M-a nemulțumit faptul că în setul al treilea, la 19:16, am comis mai multe erori simple, pentru că am fi putut câștiga mai clar acest meci, cu 3:1. Totuși, o victorie rămâne o victorie și ne bucurăm pentru ea”, a spus antrenorul principal Martin Stoev.

EXPERIENŢA CONSTĂNŢENILOR ŞI VALOAREA LUI YORDANOV AU FĂCUT DIFERENŢA

După cinci seturi intense şi aproape două ore şi jumătate de joc, diferenţa dintre cele două echipe a fost extrem de mică. Zalăul a condus cu 1:0 şi 2:1, dar constănţenii, susţinuţi în permanenţă de public, au revenit, au egalat şi s-au impus la limită în setul decisiv.

„Cred că am dat dovadă de caracter, am luptat ca o echipă astăzi, până la capăt. Diferenţa cred că au făcut-o experiența lui Yordanov și dorința noastră mai mare de victorie. În setul al cincilea ne-am strâns toți, ne-am spus că nu mai avem nimic de pierdut, așa că trebuie să luptăm și să câștigăm acest meci. În plus, am simțit aproape de noi și publicul din tribune. A fost o atmosferă foarte frumoasă astăzi și îi așteptăm pe suporteri și la alte meciuri, ca să ne ducă pe brațe spre noi victorii”, a declarat Laza. „A fost o partidă foarte interesantă pentru spectatori, datorită evoluției scorului. Cred că diferența a făcut-o dorința noastră mai mare de victorie. Am pierdut nemeritat, zic eu, setul al treilea, după ce am condus cu 16:13 și 19:16, aşa că am vrut să demonstrăm tuturor că merităm victoria”, a afirmat bulgarul Boyan Yordanov, cel mai bun jucător al meciului de vineri, cu 32 de puncte realizate. „Noi cu Zalăul am avut întotdeauna meciuri frumoase, interesante. Cred că experiența noastră ca echipă a făcut diferența, și mă refer la jucători ca Yordanov sau Ananiev, care au experienţă internațională și care în momentele grele au pus jos mingi foarte importante. Ei au făcut diferența pe finalul partidei”, a opinat Stancu. „Ce a făcut azi diferența? Yordanov! Este un jucător de excepție, de mare calitate, un „fuoriclasse“. Din punctul meu de vedere, meciul a fost foarte bun. Suntem abia în etapa a doua, dar cred că se vede că noi și Constanța suntem echipele cele mai puternice din acest campionat, sunt mari șanse ca să jucăm din nou finala. Puteam și noi să câștigăm astăzi, dar a fost acea eroare a lui Lescov de pe finalul setului 4, apoi au greșit și alții, iar când comiți atâtea erori nu ai cum să învingi”, a spus antrenorul oaspeţilor, Stoyan Stoev.

Alte rezultate din etapa a doua: Universitatea Cluj - Unirea Dej 2:3 (19:25, 17:25, 25:17, 25:20, 8:15); VCM LPS Piatra Neamț - SCM U. Craiova 2:3 (25:22, 19:25, 25:20, 16:25, 8:15); CSV Banatul Caransebeș - CSM București 3:1 (25:17, 30:28, 23:25, 25:22). Meciul Dinamo București - Știința Explorări Baia Mare va avea loc luni, de la ora 20.00, şi va fi televizat în direct de postul Digi Sport 4. Partida Arcada Galați - Tricolorul LMV Ploiești a fost amânată de sâmbătă pentru marți, ora 17.00, după ce opt jucători din lotul echipei ploieştene au suferit o toxiinfecţie alimentară.

Citește și:

CVM Tomis, victorie după cinci seturi în fața Zalăului

Primul derby al campionatului pentru CVM Tomis

CVM Tomis primește vizita echipei din Zalău