CVM Tomis a obținut numai un punct în Belgia

Joi seară, în Sporthal Arena din Deurne, o localitate de lângă Antwerpen, în prima etapă a Ligii Campionilor la volei masculin ediția 2015-2016, Volley Asse-Lennik a învins cu scorul de 3:2 (28:26, 23:25, 25:13, 21:25, 15:10) echipa constănțeană Club Volei Municipal Tomis. A fost un meci-maraton, de circa două ore şi jumătate, în care vicecampioana Belgiei s-a dovedit un pic mai norocoasă și mai inspirată decât formația antrenată de Martin Stoev și Radu Began. Campioana României a avut prea multe oscilaţii în joc, cu o preluare sub aşteptări, Ananiev făcând opt puncte cadou belgienilor! Extrema bulgară a Tomisului a fost eficientă, în schimb, în atac, capitol la care a rămas dator Yordanov, a cărui evoluție a fost sub cea arătată în meciul de campionat cu Zalăul, de la Constanța.

Și totuși, Tomis ar fi putut începe cu o victorie această nouă aventură în Liga Campionilor! Constănțenii au controlat cu autoritate primul set, în care au irosit patru mingi de set, pentru că au condus cu 24:21 și 25:24, dar au pierdut cu 26:28. În cele din urmă, diferența a făcut-o universalul belgienilor, Overbeeke, autor a 32 de puncte, exact câte reușea și Yordanov în cele cinci seturi jucate cu Zalăul...

„Am avut parte de un debut mai dificil în Liga Campionilor, am pierdut, dar cred că punctul obținut în Belgia se poate dovedi extrem de important. Resovia este mare favorită în grupa noastră, iar bătălia pentru locul 2 se va da între celelalte trei echipe, care sunt foarte apropiate ca valoare. Lupta dintre noi va fi foarte strânsă și sunt convins că fiecare punct și fiecare set vor conta la final. Lennik nu ne-a surprins cu nimic, partida a fost foarte bine pregătită, însă problemele au fost în tabăra noastră. Ne-am făcut singuri meciul greu după ce am pierdut primul set. Dacă nu am fi irosit acele patru mingi de set, sunt convins că am fi putut obține victoria, poate chiar una de trei puncte. Belgienii nu ne-au fost mult superiori, pentru că noi am comis multe greșeli copilărești, minore, neforțate, pe care o echipă mare n-ar trebui să le facă. Trebuie să le eliminăm cât mai repede din jocul nostru, ca să putem arăta ca o echipă mare”, a declarat Andrei Laza. centrul Tomisului. „Ne așteptam să avem un meci greu în Belgia, însă cred că puteam câștiga acolo două puncte sau chiar trei. Ne-a costat, din păcate, lipsa de concentrare din finalul primului set. Adversarii nu ne-au surprins cu nimic, sunt cam la același nivel cu Roeselare de anul trecut, însă jocul nostru putea să fie mai bun”, a afirmat antrenorul secund Radu Began.

Au evoluat pentru CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Mitev 6p - Yordanov 19p, Laza 13p (5 blocaje), Ragin 5p, Ananiev 20p, D. Pavel 10p și Skundric - libero (au mai jucat: Gotch, Stancu 1p, Mihalescu și Vologa). În celălalt meci din prima etapă a Grupei G, Asseco Resovia Rzeszow a învins cu 3:0 (25:16, 25:17, 25:19) pe #Dragons Lugano. În etapa a 2-a a 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League, CVM Tomis va primi vizita finalistei ediţiei precedente a competiţiei, Asseco Resovia Rzeszow. Meciul contra campioanei Poloniei este programat în Sala Sporturilor din Constanța, la data de 17 noiembrie 2015, cu începere de la ora 18.00.

DUMINICĂ, TOMIS JOACĂ LA PLOIEȘTI, ÎMPOTRIVA LIDERULUI DIN DIVIZIA A1

Voleibaliștii constănțeni nu au prea mult timp de odihnă, pentru că sâmbătă debutează etapa a 3-a din Divizia A1. CVM Tomis va juca în deplasare cu Tricolorul LMV Ploiești, surprinzător lider al clasamentului după două etape, grație setaverajului! Partida va avea loc duminică, de la ora 17.00, în sala de la Complexul Sportiv „Tel Junior” din Ploiești. Delegația constănțeană s-a întors vineri la prânz din Belgia și s-a îndreptat direct spre Ploiești, iar sâmbătă după-amiază se va antrena în sala care va găzdui meciul de duminică.

În etapa a 3-a din Divizia A1 la volei masculin, trei meciuri sunt programate sâmbătă: Explorări Baia Mare - VCM Piatra Neamț (ora 17.00); CSM București - Dinamo București (ora 17.00); Unirea Dej - CSV Banatul Caransebeș (ora 18.00). Tot duminică se dispută și derby-ul etapei, SCM U. Craiova - Arcada Galați (ora 16.30), în timp ce partida ACSVM Zalău - U. Cluj va avea loc luni, de la ora 18.00.

SPONSORI CVM TOMIS

Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Polaris M Holding, Conpress Group, Transport Trade Services, Zip Escort, Pozimed, Telegraf, Aqua Carpatica, Lakeview, Expertissa Constanţa, Neptun TV, G.M.G. Hotel - Restaurant

Citește și:

CVM Tomis a debutat cu stângul în Liga Campionilor

CVM Tomis, victorie după cinci seturi în fața Zalăului