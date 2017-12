CVM Tomis a rămas neînvinsă în actuala ediţie a Cupei Challenge

La trei ani după ce s-a clasat pe locul 3 în Cupa Challenge la volei masculin, echipa constănţeană CVM Tomis se poate califica din nou în semifinalele acestei competiţii! Victoria cu 3:0 obţinută la Constanţa, în manşa tur din sferturi, le oferă voleibaliştilor constănţeni prima şansă la calificarea în turul următor. La returul programat săptămâna viitoare, joi, de la ora 19.30, pe terenul adversarilor de la Maccabi Tel Aviv, Tomis are două şanse de calificare: să câştige şi al doilea meci cu israelienii sau, în caz de victorie a gazdelor, să-şi adjudece setul de aur, care în Cupele Europene la volei departajează echipele aflate la egalitate de victorii după cele două manşe.

„Suntem dezavantajaţi de sistemul de calificare, pentru că jucăm returul în deplasare, iar în caz de egalitate la victorii, Maccabi are prima şansă, pentru că e gazdă. Este o echipă foarte puternică, poate oricând să întoarcă un rezultat. S-a văzut şi astăzi (n.r. - miercuri): în ultimul set au forţat foarte mult serviciul şi ne-au pus probleme. Cu siguranţă acolo vor face un meci mult mai bun şi trebuie să fim foarte atenţi. Sper să controlăm şi meciul retur cum am făcut-o cu jocul de azi”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Maccabi este o echipă foarte ordonată, care ştie ce joacă şi care îmi place. Returul de la Tel Aviv se anunţă foarte dificil”, a adăugat Jorge Cannestracci, antrenorul principal al Tomisului. „Consider că Tomis şi Maccabi sunt echipe cam de aceeaşi valoare. Astăzi, Constanţa a jucat mai bine ca noi după punctul 20, a avut şi energia suplimentară furnizată de venirea noului antrenor, dar la Tel Aviv va fi un alt meci şi calificarea rămâne deschisă. Am încredere în echipa mea, că va reuşi să câştige returul ca să jucăm setul de aur. Iar acolo va fi ca la o loterie. Sigur este că trebuie să jucăm mult mai bine ca aici pentru a o învinge pe Tomis”, a afirmat Zohar Bar Netzer, antrenor principal la Maccabi. De remarcat că formaţia constănţeană are acum şapte victorii în tot atâtea meciuri jucate în actuala ediţie a Cupei Challenge, în timp ce Maccabi este neînvinsă pe teren propriu.

CANNESTRACCI A REVENIT CU VICTORIE LA TOMIS. Numit în funcţia de antrenor principal acum câteva zile, Jorge Cannestracci a refuzat să-şi aroge prea multe merite în această victorie. „Victoria de astăzi este numai meritul băieţilor. Eu poate am contribuit puţin la creşterea dorinţei lor de a câştiga”, a declarat argentinianul. „Am făcut un meci mare, am fost bine organizaţi. Oricum, unii dintre noi eram obişnuiţi cu tactica şi cu metodele de lucru ale lui Cannestracci, care a mai fost aici acum câţiva ani, aşa că ne aşteptam să facem un meci bun din punct de vedere tactic”, a spus Radu Began.

SÂMBĂTĂ, TOMIS JOACĂ PE TERENUL LUI DINAMO. Înaintea returului cu Maccabi Tel Aviv, CVM Tomis va susţine două meciuri în campionatul intern, ambele în Bucureşti. Mai întâi sâmbătă, de la ora 12.00, cu Dinamo Bucureşti, în etapa a 22-a a Diviziei A1, apoi marţi, de la ora 15.30, restanţa cu Universitatea Timişoara, din etapa a 21-a (programată miercuri, când formaţia de pe Litoral a jucat cu Maccabi). La cererea echipei bănăţene, conducerea CVM Tomis a acceptat ca partida, programată iniţial la Constanţa, să se joace în Bucureşti. Ambele echipe se vor afla marţi în Capitală: Tomis se va îmbarca seara în avionul de Tel Aviv, iar Universitatea joacă miercuri restanţa cu CSM Bucureşti.