CVM Tomis a reluat pregătirile la Constanţa

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, a încheiat sâmbătă cantonamentul de la Dobrici, în care a susţinut şi un meci de verificare în compania echipei locale Dobrudja 07, pe care a învins-o cu 3:0. După ce “şi-au încărcat bateriile” în Bulgaria, voleibaliştii antrenaţi de Martin Stoev şi Radu Began au revenit de ieri în Sala Sporturilor, pentru a pregăti primul joc oficial programat în acest an, sâmbătă, la Galaţi, cu Arcada, în etapa a 13-a a Diviziei A1. „Am avut un stagiu de pregătire foarte bun la Dobrici, unde am beneficiat de condiţii excelente, şi consider că suntem pregătiţi pentru retur. Noi sperăm că vom avea o evoluţie bună şi vom obţine o victorie la Galaţi, care să ne ofere încredere pentru meciurile dificile din luna februarie”, a spus centrul Sergiu Stancu.

Antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, a considerat cantonamentul de la Dobrici unul reuşit, singurul lucru care l-a nemulţumit pe tehnicianul bulgar fiind absenţa în prima parte a pregătirii a internaţionalilor Zhekov, Nemec şi Rodriguez, care au participat cu echipele lor naţionale (n.r. - Bulgaria, Slovacia şi Spania) la turneele de calificare la Campionatul Mondial. Pentru CVM Tomis urmează partea a doua a sezonului, unul în care formaţia constănţeană va lupta pe trei fronturi: campionat, Cupa României şi Cupa CEV. „Partidele din întrecerile interne pot fi uşoare sau dificile în funcţie de modul în care evoluăm noi. Suntem singura reprezentantă a României la masculin în Cupele Europene şi ne aşteaptă un program extrem de încărcat, cu meciuri din trei în trei zile, cu deplasări lungi, astfel că trebuie să fim pregătiţi”, a declarat Martin Stoev.