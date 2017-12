CVM Tomis a reuşit la Moscova cel mai bun joc al sezonului

CVM Tomis Constanţa a început cu stângul prima participare din istoria clubului în Liga Campionilor. Marţi seară, în Palatul Sporturilor Dinamo din Moscova, gazdele au câştigat mai greu decât o arată scorul final, 3:0 (25:21, 28:26, 25:20). În faţa uneia dintre forţele voleiului masculin european, Dinamo fiind vicecampioana Rusiei şi deţinătoarea Cupei CEV, voleibaliştii constănţeni au reuşit un meci foarte bun. Ruşii au făcut diferenţa pe finalurile primelor două seturi şi la mijlocul celui de-al treilea, arătând o mai bună gestionare a momentelor cheie ale partidei.

„Cu siguranţă, a fost cel mai bun meci pe care echipa noastră l-a reuşit în acest sezon, chiar dacă am pierdut cu 3:0. Jocul a fost foarte bun în primele două seturi. Cred că meritam să-l câştigăm măcar pe unul dintre ele, însă echipa adversă are jucători de mare calitate, care în momentele cruciale ale seturilor au ştiut să revină şi să facă diferenţa cu serviciul şi blocajul. În setul al treilea, Dinamo a acumulat destul de repede o diferenţă de două-trei puncte şi noi nu am mai reuşit să recuperăm. Apreciez că echipa noastră este pe drumul cel bun şi ne întoarcem de la Moscova cu o experienţă care ne va prinde foarte bine pe viitor”, a declarat Radovan Gacic, antrenorul principal al Tomisului. „Nu a fost deloc o victorie uşoară. Adversarii au venit la Moscova cu dorinţa de a produce surpriza. Este o greşeală să considerăm că Tomis Constanţa este out-sider în grupă. Voleiul este în progres în toată Europa şi iată, chiar şi ţări ca România pot avea cluburi puternice, aşa cum am văzut astăzi (n.r. - marţi). Noi trebuie să ne mai îmbunătăţim jocul, în special la blocaj şi la preluare”, a spus Yuri Cherednik, antrenorul principal al lui Dinamo Moscova.

Celălalt meci din prima etapă a Grupei E s-a disputat aseară: PGE Skra Belchatow - Fenerbahce Grundig Istanbul 3:0 (25:21, 25:14, 27:25).

SÂMBĂTĂ, TOMIS JOACĂ LA BUCUREŞTI. În etapa viitoare din Liga Campionilor (joi, 1 noiembrie, ora 20.30), CVM Tomis va primi vizita echipei poloneze PGE Skra Belchatow. Dar până atunci, voleibaliştii de pe Litoral vor juca în campionatul intern, în deplasare, cu CSM Agronomia Bucureşti. Meciul, contând pentru etapa a 4-a a Diviziei A1, este programat sâmbătă, de la ora 17.00, în sala Agronomia din Capitală.