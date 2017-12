CVM Tomis a revenit la antrenamente

Ieri, la Hotelul “Flora” din Mamaia, a avut loc reunirea jucătorilor de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Din lotul de anul trecut au rămas Firpo, Began, Macovei, Voinea, Tănăsescu şi Mihăilă. Noile achiziţii sînt în număr de opt, iar şase dintre ele au fost prezente şi la primul antrenament, desfăşurat, aseară, în sala din Complexul Sportiv “Tomis”. Este vorba despre Ihosvany Hernandez Rivera (centru, Cuba), Liovi Lamus (universal, Venezuela), Mihai Dumitrache (universal), Igor Didorciuc (extremă, R. Moldova) şi Renato Parreira Ferreira (extremă, Brazilia), jucători despre care ziarul nostru a mai scris, dar şi de o surpriză: a revenit la Constanţa centrul Marian Pavel, care a contribuit în urmă cu două sezoane la primul titlu naţional cucerit de Tomis! Astăzi sau mîine sînt aşteptaţi la Constanţa şi alţi doi nou transferaţi, Aleksandar Mitrovic (extremă, Serbia) şi Marin Lescov (coordonator, R. Moldova). În absenţa antrenorului principal Stelio De Rocco, care ajunge astăzi în România, primele şedinţe de pregătire sînt conduse de “secundul” Mircea Dudaş. Antrenamentele se vor desfăşura în Constanţa pînă pe 10 octombrie, cînd este programată prima etapă din noul campionat (Tomis debutează în deplasare, la Buzău). Campioana va susţine pînă atunci mai multe meciuri de pregătire cu VfB Friedrichshafen, atît la Constanţa, cît şi în Germania, urmînd ca pe 3 octombrie să mai fie perfectat un joc amical.

Colonie latino-americană la ţărmul Mării Negre

Dacă în această vară CVM Tomis s-a despărţit de doi brazilieni, Ashlei şi Daivison, argentinianul Firpo are acum alţi trei coechipieri din America Latină! „Am jucat doi în ani în Polonia (n.r. - ASSECO Resovia Rzeszow), iar acum pentru mine este o mare provocare să joc în România, o ţară în care voleiul este într-un real progres. Am auzit că la Constanţa este o formaţie bună, cu jucători de valoare, de accea am decis să vin în România, să cunosc o ţară nouă, cu o cultură latină”, spune cubanezul Hernandez. „Am venit la Tomis pentru că este o echipă foarte bună din voleiul european, un club important şi cu tradiţie. Impresarul meu mi-a vorbit frumos despre această echipă”, a declarat venezueleanul Lamus. „Echipa din Constanţa este prima din Europa la care joc şi am ales să vin aici după doi ani în care am evoluat în Qatar. Sînt încă tînăr şi am dorit să pot creşte în valoare, iar campionatul din România este mai puternic”, consideră brazilianul Renato, în vîrstă de 22 de ani.