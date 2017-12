CVM Tomis a revenit la antrenamente

După numai trei zile libere, în care au sărbătorit trecerea în noul an, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au revenit deja în sala de antrenament. Tomis este prima echipă de club constănţeană care şi-a reluat pregătirile după sărbătorile de iarnă, vacanţa foarte scurtă fiind motivată de apropierea partidelor din Cupele Europene. Chiar dacă va juca în campionat abia pe 27 ianuarie, pe teren propriu, cu Steaua, gruparea constănţeană va susţine pînă atunci dubla cu Orion Doetinchem, din optimile Top Teams Cup, primul meci fiind programat miercurea viitoare, la Constanţa. “Am reînceput destul de devreme, după doar cinci zile de pauză, pentru că ne aşteaptă o întîlnire foarte importantă în Top Teams Cup. Sper să ne antrenăm cît mai bine şi să reuşim calificarea mai departe”, a declarat antrenorul principal Jorge Cannestracci. “E şi normal să începem aşa devreme, pentru că ne aşteaptă meciuri grele în Cupele Europene, cu echipa olandeză. Oricum, se poate spune că noi nu am avut vacanţă, pentru că am făcut cîteva antrenamente şi între Crăciun şi Revelion. O luăm uşor-uşor ca să ajungem în formă maximă pe 10 ianuarie, să fim bine puşi la punct”, spune căpitanul echipei, Radu Began. “Într-adevăr, sîntem prima echipă care ne-am reluat pregătirile, dar asta pentru că sîntem cu toţii conştienţi că avem nişte obiective de atins. Va fi greu, însă cu o pregătire exemplară aceste obiective ne vor fi la îndemînă”, promite Florin Voinea, cel mai vechi component al echipei constănţene.

Toţi voleibaliştii de la Tomis sînt apţi de joc, inclusiv universalii Gontariu şi Erkan, care nu au jucat în ultimele trei meciuri oficiale din 2006, cele cu Unirea Dej, din cauza unor accidentări. De la primul antrenament al anului au lipsit motivat Răzvan Tănăsescu, polonezul Piotr Gabrych şi turcul Erkan Togan, care urmau să ajungă abia aseară la Constanţa, la fel ca şi antrenorul secund Milen Uzunov. Ultimul venea din Bulgaria şi cu vestea că formaţia Cernomore BASK Varna a acceptat să dispute la Constanţa două meciuri amicale în compania Tomisului, pentru ca echipa de la ţărmul mării să facă o ultimă repetiţie înaintea partidelor din Cupele Europene. Ultimele detalii vor fi puse la punct astăzi, însă, cel mai probabil, jocurile vor avea loc vineri după-amiază şi sîmbătă dimineaţă, în Sala Sporturilor din Constanţa.