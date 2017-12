CVM Tomis a revenit la Constanţa

După un cantonament de două săptămâni în Bulgaria, la Dobrici, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa, vicecampioana României la volei masculin, au reluat, de ieri, antrenamentele la Constanţa. Perioada de pregătire din Bulgaria a fost una care l-a mulţumit pe antrenorul principal Radovan Gacic, chiar dacă trei dintre componenţii lotului, Bojic, Ojansivu şi Stancu, nu au putut participa, fiind în pregătiri cu echipele naţionale în vederea celui de-al doilea tur preliminar al Campionatului European de seniori din 2013.

„Sunt foarte mulţumit după această primă perioadă a pregătirilor. Am avut condiţii foarte bune la Dobrici şi vreau să mulţumesc pe această cale conducătorilor care au organizat acest cantonament. Pentru noi a fost foarte util şi meciul disputat în compania gazdelor. Băieţii s-au mişcat bine pentru această perioadă a pregătirilor. Sunt mulţumit, în special, şi de tinerii jucători din lot, care au arătat lucruri îmbucurătoare, dar, în acelaşi timp, mai avem de lucru. Sunt câţiva tineri jucători de valoare care pot face pasul spre echipa de seniori în doi-trei ani. Eu consider că în echipă trebuie să fie mai mulţi jucători locali. Acum, chiar dacă ne lipsesc trei jucători de bază, urmează o nouă perioadă importantă de pregătire. În plus, toate echipele bune au jucători convocaţi la lot, aşa că aceasta este situaţia. După două săptămâni de antrenamente vor urma şi meciurile amicale”, a spus Gacic. CVM Tomis a susţinut la Dobrici şi un meci test în compania echipei locale Dobrudja, voleibaliştii Tomisului câştigând toate cele patru seturi jucate, 25:21, 25:23, 25:19, 25:16. În această partidă, care a fost un util antrenament, tehnicienii Radovan Gacic şi Erkan Togan au folosit următorii jucători: Alexander şi Lescov - coordonatori, Spînu, Bojovic şi Laza - centri, Terzic, Borota, Merkushev, Montoya, Tarţa şi Aciobăniţei - extreme, Ivanov şi Tănăsescu - libero.

La sfârşitul acestei luni, în perioada 28-30 septembrie, la Sala Sporturilor, CVM Tomis Constanţa va organiza a opta ediţie a Cupei “Mării Negre” la volei masculin, turneu la care şi-au anunţat prezenţa formaţiile VfB Friedrichshafen (Germania, participantă în Liga Campionilor), Castellana Grotte (Italia, prima ligă) şi Istanbul Buyukşehir Belediyesi (Turcia, participantă în Cupa Balcanică).

PROGRAMUL DIN LIGA CAMPIONILOR. Aflată la prima participare în Liga Campionilor, CVM Tomis are următorul program în Grupa E a competiţiei - etapa 1, marţi, 23 octombrie, ora 18.00: Dinamo Moscova - CVM Tomis Constanţa; etapa a 2-a, joi, 1 noiembrie, ora 20.30: CVM Tomis Constanţa - PGE Skra Belchatow; etapa a 3-a, joi, 15 noiembrie, ora 20.30: CVM Tomis Constanţa - Fenerbahce Grundig Istanbul; etapa a 4-a, miercuri, 21 noiembrie, ora 19.30: Fenerbahce Grundig Istanbul - CVM Tomis Constanţa; etapa a 5-a, miercuri, 5 decembrie, ora 19.00: CVM Tomis Constanţa - PGE Skra Belchatow; etapa a 6-a, miercuri, 12 decembrie, ora 20.30: CVM Tomis Constanţa - Dinamo Moscova.