CVM Tomis a revenit pe primul loc

După etapa a 10-a din Divizia A1 la volei masculin, campionatul intern are un nou lider, în urma eşecului suferit pe teren propriu de Unirea Dej. Şefia a fost preluată de CVM Tomis Constanţa, urmată la un punct de formaţiile din Dej şi Craiova. Vicecampioana României a evoluat, sâmbătă, pe terenul unei codaşe a clasamentului, Steaua Bucureşti, reuşind să se impună cu 3:1 (25:21, 25:12, 26:28, 25:22). Oaspeţii au controlat disputa de la un capăt la altul, însă au greşit nepermis de mult în setul al treilea şi le-au permis gazdelor să câştige, nesperat, setul de onoare. Steliştii au revenit de la 23:21 pentru Tomis şi au fructificat a patra minge de set de care au beneficiat. În setul 4, antrenorii constănţeni au efectuat mai multe modificări în echipă, încheind cu Stancu şi Bojovic pe centru şi cu Borota în locul lui Merkushev.

„Am jucat acest meci după două săptămâni foarte dificile pentru noi, în care am călătorit foarte mult şi am disputat alte patru partide grele. Mă bucur că am câştigat cele trei puncte, chiar dacă jocul echipei nu a fost prea bun, pentru că s-au comis multe greşeli”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Radovan Gacic. „Este un meci pe care ne-am dorit foarte mult să-l câştigăm, mai ales că veneam după o perioadă destul de obositoare. Am controlat primele două seturi, am comis multe greşeli în al treilea, dar apoi ne-am revenit şi am reuşit să luăm cele trei puncte”, a afirmat Andrei Spînu, centrul echipei constănţene.

Au evoluat - Steaua (antrenori George Grigorie şi Răzvan Roşu): Toboşi - Grigoraş, Dacovic, Nikolov, Cornel Miron, Cătălin Miron şi Voicu - libero (au mai jucat: Manda şi Oprişor); CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Bojic, Spînu, Laza, Terzic, Merkushev şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Lescov, Stancu, Bojovic şi Borota).

Celelalte rezultate ale etapei a 10-a: Ştiinţa Explorări Baia Mare - CSM Agronomia Bucureşti 0:3 (22:25, 18:25, 12:25); Unirea Dej - Remat Zalău 1:3 (18:25, 23:25, 25:20, 21:25); Phoenix Şimleul Silvaniei - U. Cluj 3:0 (25:11, 25:17, 25:14); SCM U. Craiova - VCM LPS Piatra Neamţ 3:2 (25:10, 27:25, 24:26, 22:25, 15:12). Dinamo Bucureşti a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 21p (setaveraj: 24:13); 2. Unirea Dej 20p (23:10); 3. SCM U. Craiova 20p (25:14); 4. Phoenix 17p/10j (22:17); 5. Explorări Baia Mare 15p (19:16); 6. Dinamo Bucureşti 15p (15:13); 7. Remat Zalău 13p (17:16); 8. VCM Piatra Neamţ 12p (17:20); 9. CSM Bucureşti 10p (13:20); 10. Steaua Bucureşti 7p (10:21); 11. U. Cluj 0p (2:27).

MIERCURI, MECIUL CU DINAMO MOSCOVA. Voleibaliştii de la Tomis au revenit sâmbătă seară la Constanţa, după două săptămâni în care au parcurs câteva mii de kilometri pe traseul Constanţa - Baia Mare - Dej - Bucureşti - Lodz - Bucureşti - Constanţa! „A fost destul de greu, dar ne întoarcem acasă cu trei victorii şi o înfrângere neaşteptată la Dej, unde am greşit prea mult. Urmează încă două meciuri acasă şi apoi câteva zile de vacanţă binemeritată”, a spus Andrei Spînu.

CVM Tomis mai are de jucat două partide oficiale în 2012, ambele pe teren propriu. Miercuri, de la ora 20.30 (ora ar putea deveni 19.00, în cazul în care CEV aprobă cererea televiziunii Digi Sport), vicecampioana României va întâlni pe Dinamo Moscova, în etapa a 6-a a Ligii Campionilor, iar sâmbătă, de la ora 17.00, va primi vizita lui SCM U. Craiova, în ultima etapă a turului de campionat.