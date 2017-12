CVM Tomis a sărbătorit după o primă parte a sezonului reuşită

Ca în fiecare an, conducerea Club Volei Municipal Tomis Constanţa a organizat la sfârşitul anului o petrecere de Crăciun, la care au participat jucătorii, antrenorii, conducerea clubului, sponsori, colaboratori şi prieteni ai echipei. Evenimentul a avut loc la Restaurantul Temple din Constanţa, marţi seară, la câteva ore după calificarea echipei de pe Litoral în 16-imile Cupei Challenge la volei masculin, în dauna bosniacilor de la MOK Jedinstvo Brcko. Alături de soţii, prietene şi copii, voleibaliştii de la Tomis s-au destins după un sezon destul de obositor, presărat cu multe victorii (10 în campionat, una în Cupa României, două în Cupa Challenge) şi o singură înfrângere (1:3 în campionat cu Remat Zalău).

Concluziile după anul 2011, unul şi cu bune şi cu rele, le-au tras preşedintele clubului, Sorin Strutinsky, şi căpitanul echipei, Radu Began. „Aveam o echipă foarte bună şi în sezonul trecut, dar au fost multe accidentări. Din păcate, strategia de transferări nu a fost foarte nimerită, am avut parte de alte accidentări şi de plecarea unei extreme (n.r. - Bahov), care au dus la pierderea semifinalei cu Baia Mare. Sunt mulţumit de venirea antrenorului Martin Stoev, care, după perioada de acomodare ca să zic aşa, el nefiind un om expansiv, şi-a pus amprenta pe stilul echipei şi pot să spun că avem o exprimare consistentă în joc, în care şi rezervele ştiu foarte bine ce au de făcut. Mă bucur că a venit la noi şi Torcello, un jucător cu gabarit, care poate acoperi o zonă destul de mare de teren. Stăm destul de bine şi la ridicători, Lescov s-a descurcat minunat la returul cu Brcko”, a declarat Sorin Strutinsky.

„În 2011 a fost mai întâi finalul campionatului trecut, care nu s-a terminat tocmai frumos pentru noi. A fost cam cel mai slab sezon din ultimii ani, dar asta trebuie să ne motiveze şi mai mult, ca să încercăm să revenim acolo unde am fost. Nu va fi uşor, deoarece chiar dacă noi am terminat pe locul 4, celelalte echipe joacă împotriva noastră de parcă noi am fi campioni. Aşa le-a rămas în minte şi toată lumea vrea să ne bată. E şi asta o formă de respect, însă în acelaşi timp şi noi trebuie să ne respectăm ca echipă, pentru că nu am ajuns încă acolo unde am fost până acum doi ani. Iar ca să ajungi din nou în vârf este foarte greu. Obiectivele echipei noastre, de când am venit eu la Constanţa, nu s-au schimbat niciodată. De fiecare dată am avut ca obiectiv primul loc, în toate competiţiile, ceea ce este foarte corect, pentru că, în opinia mea, fiecare echipă ar trebui să-şi propună câştigarea competiţiilor la care participă”, a spus Radu Began.

„Vreau să le mulţumesc tuturor jucătorilor din echipa mea, pentru că am trecut împreună peste patru luni extrem de dificile. Am rămas fără mai mulţi componenţi ai lotului, accidentaţi, alţii au avut probleme familiale, dar echipa a rămas unită. Mă bucur că avem un colectiv unit şi am reuşit să câştigăm toate partidele, mai puţin una. Este vorba despre meciul de la Zalău, din care cu puţin noroc am fi putut scoate mai mult”, a concluzionat şi bulgarul Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis din luna august.