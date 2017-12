CVM Tomis a surclasat campioana la Constanţa

De ieri, în Divizia A1 la volei masculin nu mai sunt echipe neînvinse! Campioana ultimelor ediţii, Remat Zalău, sosită la Constanţa din postura echipei cu 16 victorii obţinute în 16 meciuri, a înregistrat primul eşec din acest campionat. Şi ce eşec! CVM Tomis s-a impus categoric în faţa singurei echipe care a învins-o în acest sezon, în toate competiţiile (3:1 în tur), după un meci în care problema învingătoarei nu s-a pus în niciun moment. Voleibaliştii antrenaţi de Martin Stoev au reuşit cel mai bun meci din acest sezon, fiind superiori la toate capitolele într-o partidă încheiată după 75 de minute cu scorul de 3:0 (25:14, 26:24, 25:15). Tomis a jucat cu multă determinare şi cu o mare dorinţă de revanşă, liderul clasamentului fiind deseori redus la condiţia unei echipe de pluton. Au fost şi destule faze foarte spectaculoase, care au ridicat în picioare publicul constănţean venit la Sala Sporturilor să vadă cele mai bune echipe masculine din ţară.

CONSTĂNŢENII AU JUCAT PERFECT. Gazdele au forţat serviciul încă din startul partidei şi asta a reprezentat cheia victoriei. Sârbul Mladen Bojovic a reuşit patru puncte consecutive din serviciu (doi aşi plus două preluări greşite!), urcând scorul de la 7:3 la 11:3. Blanco şi Maiyo s-au înţeles perfect, iar primul set le-a revenit constănţenilor la 11 puncte diferenţă! 0:1 în setul secund a reprezentat singurul moment în care sălăjenii au fost în avantaj pe tabela de scor. Tomis s-a distanţat din nou, 11:6, 18:13 şi 23:18, dar oaspeţii au avut o reacţie de orgoliu şi au trimis actul secund în prelungiri. Remat a salvat două mingi de set la 24:22, însă un atac ratat de Nagy (singurul jucător remarcat de la zălăuani) la 25:24 a pus capăt setului. Avertizate de acest final strâns de set, gazdele au forţat serviciul şi în actul al treilea: 7:2, 10:5, 20:12, 24:13, 25:15. Un succes extrem de clar pentru CVM Tomis, care s-a apropiat la un singur punct de ocupanta primului loc şi încă mai are speranţe că poate câştiga sezonul regulat.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Maiyo, Birău, Bojovic, Voinea, Torcello şi Ivanov-libero (au mai jucat Began şi Lescov); Remat (antrenori Mariusz Sordyl şi Ovidiu Macarie): Terzis - Nagy, Massinatori, Mihalcea, Mozer, Sarikeisoglou şi Feher-libero (au mai jucat Mărieş şi Stoian). Au arbitrat Bogdan Stoica (Bucureşti) şi Lucian Năstase (Galaţi).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Ne aşteptam la o astfel de victorie rapidă, noi am pregătit acest meci pentru un 3:0, maxim 3:1. Ne bucurăm foarte mult pentru acest succes, care ne apropie de Remat în clasament, dar e bun şi pentru moralul nostru, înainte de play-off. Consider că am pregătit foarte bine acest meci şi de aceea a fost atât de scurt” - Florin Voinea (jucător CVM Tomis). „Este o victorie importantă pentru noi şi suntem fericiţi. Am început foarte bine, ne-am concentrat foarte bine la serviciu şi la preluare, am comis câteva greşeli în atac, dar totul a ieşit bine până la urmă” - Philip Maiyo (jucător CVM Tomis). „Echipa noastră a jucat foarte bine, a comis puţine erori. Serviciul ne-a intrat foarte bine, preluarea a fost foarte bună, astfel că ridicătorul nostru a avut o sarcină mai uşoară” - Maximo Torcello (jucător CVM Tomis). „Este unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am reuşit în acest sezon. Ne-am dorit foarte mult victoria, ne-am pregătit foarte bine, poate am avut şi puţin noroc cu anularea partidei cu Salamina, pentru că echipa a fost mai odihnită. Jucătorii au evoluat foarte bine şi doar în setul al doilea s-au relaxat puţin, permiţând echipei din Zalău să reintre în joc. În celelalte seturi însă, am fost superiori la toate capitolele” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis). „Felicitări echipei din Constanţa, care astăzi (n.r. - duminică) a reuşit un meci foarte bun. Pentru noi nu a fost foarte simplu să jucăm, în condiţiile în care nu ne-a mers serviciul şi preluarea, fiind nevoiţi să jucăm mult cu pase înalte” - Mariusz Sordyl (antrenor principal Remat Zalău).

Sâmbătă, în etapa a 18-a din Divizia A1 la volei masculin, s-au disputat partidele: CSM Bucureşti - Unirea Dej 1:3 (21:25, 25:22, 19:25, 20:25); Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 3:0 (25:19, 25:19, 25:16); SCM U. Craiova - Universitatea Cluj 3:0 (25:23, 25:17, 25:15). S-a jucat în devans meciul Universitatea Timişoara - VCM LPS Piatra Neamţ 1:3 (21:25, 25:23, 19:25, 18:25), în timp ce întâlnirea Ştiinţa Explorări Baia Mare - CSU Galaţi a fost amânată pentru data de 20 februarie 2012.

Clasament: 1. Remat Zalău 46p (setaveraj: 48:10); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 45p (49:11); 3. Dinamo Bucureşti 36p (44:25); 4. VCM Piatra Neamţ 30p (36:31); 5. Explorări Baia Mare 28p/16j (35:30); 6. Unirea Dej 26p (33:31); 7. SCM U. Craiova 24p (31:32); 8. Steaua Bucureşti 24p (28:31); 9. CSM Bucureşti 22p (28:33); 10. U. Cluj 15p (21:42); 11. CSU Galaţi 6p/16j (10:45); 12. U. Timişoara 1p (9:51).