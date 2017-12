CVM Tomis a trecut de Dinamo mai greu decât s-a aşteptat

Cu toate că şi-au dorit să elimine pe Dinamo Bucureşti după doar trei partide, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au avut nevoie de patru meciuri din totalul de cinci pentru a ajunge în finala Diviziei A1 la volei masculin! Bucureştenii au oferit o replică mult mai bună decât o făcuseră la Constanţa, unde CVM Tomis a câştigat rapid primele două meciuri, cu 3:0, au învins miercuri şi au cedat joi, abia după ce s-au jucat cinci seturi. În acest sezon, cele două formaţii au jucat una contra celeilalte de şapte ori, bilanţul fiind de şase victorii constănţene şi una bucureşteană (cea de miercuri). CVM Tomis a câştigat de două ori în sezonul regulat al Diviziei A1, de trei ori în semifinala play-off-ului şi o dată în finala Cupei României.

„Am învins foarte greu joi, dar nu trebuie să uităm că a fost semifinala campionatului, iar Dinamo joacă foarte bine acasă. Dar asta nu mai contează acum. Importantă era victoria, am obţinut-o şi mergem în finală! Dinamo ne-a dat o replică mult mai bună la Bucureşti faţă de meciurile de la Constanţa, unde am câştigat destul de uşor. La Bucureşti au dat totul pentru a ne învinge, dar noi am fost mai buni”, a declarat extrema Dmitrii Bahov. „Dinamo este o echipă bună din voleiul românesc, care în fiecare an îşi doreşte să facă performanţă. Au dovedit-o şi în această semifinală, în care şi-au dorit foarte mult să ne elimine şi să ajungă ei în finală. Miercuri ne-am făcut noi puţin viaţa grea, pentru că am avut o evoluţie mai ştearsă, dar joi ne-am dorit foarte mult victoria, am obţinut-o şi suntem foarte bucuroşi”, a spus centrul Sergiu Stancu. „Am suferit mult în meciurile de la Bucureşti, poate şi pentru că braţul lui Nemec nu este bine deloc (n.r. - slovacul a jucat accidentat la umăr). Joi am încercat mai multe formule de echipă, am utilizat toţi cei patru centri din lot. Important este că echipa a reacţionat bine după înfrângere, şi-a ridicat nivelul de joc şi asta e cel mai important. Chiar dacă Tomis nu a reuşit cel mai bun joc pe care îl poate realiza, am dat totul pe teren şi am jucat până la ultimul punct”, a afirmat antrenorul principal al echipei constănţene, Martin Stoev.

CRAIOVA - ZALĂU 2-2, LUNI ARE LOC MECIUL DECISIV! Cealaltă semifinală a turneului 1-4 nu s-a încheiat nici vineri, pentru că SCM U. Craiova a fost învinsă din nou de CSVM Zalău, iar scorul general a devenit 2-2. În meciul 4, jucat tot pe teren propriu, sălăjenii au învins cu 3:1 (25:16, 23:25, 25:20, 34:32), dar trebuie precizat că oltenii au recuperat un deficit de trei puncte în setul 4, apoi au ratat şapte ocazii de a trimite partida în setul 5. De partea cealaltă, Zalăul a valorificat a treia minge de meci de care a beneficiat, astfel că totul se va juca în decisivul programat luni, de la ora 17.00, la Craiova (în direct la Digi Sport 3). Finala Diviziei A1 va avea loc tot în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, în zilele de 11, 12, 17, 18 şi 24 aprilie. CVM Tomis Constanţa va juca pe teren propriu meciurile 1, 2 şi 5, respectiv în deplasare meciurile 3 şi 4.