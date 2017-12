CVM Tomis a „ucis” repede meciul de la Galați

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanța au câștigat mai ușor decât s-au așteptat întâlnirea din deplasare cu Arcada Galați, din etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin, desfășurată miercuri seară. Scorul partidei, 3:0 (25:13, 25:15, 25:21), spune totul despre diferența de valoare dintre cele două formații! Un rezultat neașteptat de sever dacă ne gândim că partidele anterioare dintre Tomis și Arcada, din turul Diviziei A1 și din sferturile de finală ale Cupei României, ambele desfășurate la Constanța, le reveniseră gazdelor cu scorul de 3:2. De această dată, avertizați de valoarea adversarilor, campionii „nu au luat prizonieri” și au „ucis” repede meciul. Și statistica le-a fost favorabilă: constănțenii au fost superiori la capitolele blocaj (9-3) și eficiența atacului, în timp ce la serviciu și preluare situația a fost relativ echilibrată.

„Am avut anterior două meciuri extrem de grele cu ei, ambele câștigate cu scorul de 3:2. Primul a fost în turul campionatului, iar al doilea în Cupa României, în ianuarie, când abia revenisem din cantonamentul de la Dobrici, Atunci eram foarte obosiți și nu eram pregătiți pentru o partidă oficială, pe care chiar am fi vrut să o amânăm. Miercuri, am vorbit între noi înainte de meci și ne-am hotărât că a venit momentul să ne demonstrăm superioritatea și pe teren, că trebuie să fim foarte agresivi încă din start și cred că am reușit un joc excelent”, a afirmat extrema Bojan Janic. „Cred că multă lume din voleiul românesc se aștepta ca meciul de la Galați să fie mai strâns. Poate chiar sperau ca noi să ne împiedicăm cu Arcada, mai ales că partidele anterioare cu ei se terminaseră după cinci seturi, chiar la Constanța. Dar vedeți că în sport niciun meci nu seamănă cu altul, așa că tocmai cel de la Galați a fost unul mult mai ușor pentru noi decât cele de acasă! Poate și pentru că ne-am concentrat mult mai bine, poate și pentru că presiunea rezultatului a fost pe gălățeni și ei au jucat mult mai prost decât au jucat la Constanța, când nu aveau presiune. Așa că rezultatul a fost o victorie scurtă pentru noi și a fost bine că nu am stat mult pe teren, ca să ne conservăm energia pentru meciurile următoare”, a adăugat centrul Andrei Spînu.

VALOARE, PROFESIONALISM ȘI MORAL PUTERNIC

Și totuși, ce s-a întâmplat în acest meci de la Galați: a evoluat Tomisul mai bine decât în partidele anterioare cu gălățenii sau nivelul de joc al Arcadei a fost inferior? „Cred că nivelul nostru de joc a fost foarte ridicat, mai ales că în campionatul intern am avut de atâtea ori probleme de concentrare. Din păcate, în unele partide nu am fost destul de motivați ca să jucăm la potențialul nostru maxim, mai ales cu formațiile mai slabe, dar de data aceasta mentalitatea noastră a fost total schimbată. Am tras tare încă de la primul punct și doar în ultimul set am avut ceva probleme, însă era greu să câștigăm toate seturile sub 15! Cred că la Galați am demonstrat valoare, profesionalism și moral puternic”, a răspuns Janic. „La meciurile acelea noi am încercat și alte formule de echipă, experimentale, atunci nu am jucat de la început cu prima echipă. De data aceasta am utilizat cea mai bună formulă a noastră, cea obișnuită, am fost mai omogeni, am fost mult mai montați, știam că ei vor juca la victorie. Nu cred că a scăzut nivelul nostru de joc în partidele anterioare, ci a fost doar o problemă de abordare a jocului în ziua respectivă”, a opinat Spînu.

MÂINE, TOMIS JOACĂ ÎN CAMPIONAT CU BANATUL CARANSEBEȘ

Programul voleibaliștilor constănțeni rămâne și în continuare foarte aglomerat, cu câte două meciuri oficiale pe săptămână. Următoarea partidă a campionilor este programată mâine, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanța, contra noii promovate VC Banatul Caransebeș, în etapa a 16-a din Divizia A1. Va fi repetiția generală pentru Tomis înainte de manșa tur din faza play-off 12 a Ligii Campionilor. Jocul tur cu Lokomotiv Novosibirsk, cel din 11 februarie, ora 18.00, va avea loc tot în Sala Sporturilor din Constanța.