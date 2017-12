CVM Tomis a uitat să câștige: 0:3 și cu Universitatea Cluj!

21:54:29 / 19 Decembrie 2015

neclaritati

Prima neclaritate este de ce ati folosit banii comunitatii locale, pentru a achizitiona jucatori si pentru a inscrie echipa in CL, in conditiile in care nu aveati certitudinea ca bugetul va fi suficient? Ce fel de management este asta, cu traista-n bat la autoritatile locale? Cautati sponsori sau lasati-va de "meserie"! Ati venit cu toata familia capuse pe echipa, acum nu va mai dati dusi. A doua neclaritate este de ce TV Neptun nu mai transmite partidele CVM? A treia neclaritate este unde sunt suporterii "fideli" ai CVM-ului, care erau plimbati prin Europa pe banii presedintelui (a se citi ai clubului)? Doar o suta de constanteni mai iubesc voleiul? Cam multi. A patra neclaritate este cam ce se putea face cu banii cheltuiti de la Consiliul Municipal (si aceia in avans pe 2016) pentru dezvoltarea sanatoasa a sportului in Constanta, pentru promovarea sportului si miscarii? A cincea neclaritate este de fapt o observatie: acum doi ani, Constanta deplasa la Cluj juniorii, ca nu cumva sa transpire prea mult titularii imbuibati. Acum, Constanta joaca cu juniorii, ca atat a mai ramas (pentru moment, dar poate fi si mai rau). Sa va fie rusine, gropari ai sportului constantean, care v-ati vazut interesele implinite pe banii contribuabilului. Acum, va dati fecioare neprihanite. Din pacate, nu exista un nucleu de oameni de caracter, ca la handbal, care sa va spuna verde in fata: "din acest punct, drumurile noastre se despart, investitorii nu-si mai doresc pe nimeni din anturajul vechii echipe la noua structura". Pe langa ineficienta crasa, veti mai periclita si viitorul, pentru ca mai trebuie sa ajungeti si in Polonia, pentru meciul de CL, iar daca nu o faceti, ne alegem cu sanctiuni si suspendari de la CEV. Adica atunci cand vom avea din nou echipa de Europa, vom sta pe bara, sa ispasim pedepse. Iar de platit amenzile, tot din banii constanteanului.