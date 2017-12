CVM Tomis ajunge azi la Cluj

Meciul dintre U. Cluj şi CVM Tomis Constanţa, programat sâmbătă, în etapa a 21-a din Divizia A1 la volei masculin, este unul deosebit pentru câţiva dintre componenţii grupării de pe Litoral. În primul rând pentru antrenorul principal interimar al Tomisului, Mircea Dudaş, fost jucător la echipa clujeană, acum 15 ani, când se numea Universitatea ARDAF. „Este normal să fie un meci special pentru mine cel de la Cluj. Este prima echipă cu care am câştigat campionatul României, ca jucător (n.r. - în 1996). Mult mai important însă este să menţinem ritmul în care am intrat prin cele două victorii de la Craiova şi Piatra Neamţ, pentru că acest lucru ne poate ajuta din punct de vedere moral pentru meciul cu Dinamo şi pentru cele patru turnee finale”, spune Dudaş, al cărui palmares ca jucător mai cuprinde şi trei titluri cu Petrom Ploieşti. Printre actualii componenţi ai formaţiei ardelene se numără şi trei jucători care au învăţat voleiul la Constanţa, la CSS 1: fraţii Cosmin şi Doru Ghimeş, precum şi Ionuţ Badea. „Da, sunt trei foşti colegi, lângă care am crescut pe timpul junioratului. Sunt prieteni de-ai mei şi mă bucur să îi văd jucând destul de bine pentru echipa Clujului. Alături de Cosmin Ghimeş şi Ionuţ Badea am fost vara trecută şi în cantonament la echipa naţională. Sper să ne regăsim în aceeaşi formulă şi vara aceasta, ca să obţinem noi performanţe cu naţionala României”, îşi doreşte internaţionalul Florin Voinea, şi el un produs al Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa, grupare care este foarte aproape de desfiinţare.

Voleibaliştii de la CVM Tomis au parcurs ieri drumul dintre Constanţa şi Buşteni, acolo unde s-au antrenat în cursul serii şi au înnoptat. Formaţia de pe Litoral va ajunge astăzi la Cluj, iar seara se va pregăti în sala care va găzdui partida cu studenţii clujeni, programată sâmbătă, cu începere de la ora 13.00.