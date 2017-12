CVM Tomis are aspirații mari și pentru noua ediție din Liga Campionilor

Joi, la Sala Sporturilor din Constanța, campioana României la volei masculin, care va juca pentru a patra oară consecutiv în Liga Campionilor, a organizat conferința de presă obligatorie pentru toate participantele în competiție cu cel puțin două săptămâni înainte de primul meci pe teren propriu. CVM Tomis va debuta în deplasare, joia viitoare, de la ora 21.30, cu belgienii de la Volley Asse-Lennik, iar prima partidă la Constanța este cea din 17 noiembrie, cu polonezii de la Asseco Resovia Rzeszow, care va începe la ora 18.00. La întâlnirea cu presa au participat doi jucători, Boyan Yordanov (căpitanul echipei) și Andrei Laza, antrenorul principal Martin Stoev și directorul executiv Serhan Cadâr.

GRUPA TOMISULUI ESTE MAI PUTERNICĂ DECÂT CEA DIN SEZONUL TRECUT

CVM Tomis a fost repartizată într-o grupă relativ accesibilă comparativ cu celelalte șase, urmând să se dueleze cu formațiile Asseco Resovia Rzeszow (campioana Poloniei și finalista Ligii Campionilor din ediția trecută), Volley Asse-Lennik (vicecampioana Belgiei) şi Dragons Lugano (campioana Elveției). Dacă Resovia a rămas foarte puternică, fiind mult peste Piacenza, cap de serie în sezonul trecut, când Tomis a câștigat grupa din care a făcut parte, iar cu Lugano este din nou colegă de grupă, campioana României va avea în Lennik un adversar oarecum asemănător lui Knack Roeselare, campioana Belgiei din sezonul trecut.

„În grupa noastră, Resovia este mare favorită. Lugano s-a întărit față de anul trecut, în timp ce Lennik a crescut și ea, mai ales că recent a câștigat Supercupa Belgiei după ce a învins-o pe Roeselare, adversara noastră de anul trecut din Ligă. Avem adversari puternici, dar și noi avem valoare și vom încerca să obținem maximum posibil în condițiile existente acum la club”, a declarat Martin Stoev.

„Grupa este puțin diferită față de anul trecut. Resovia este văzută de toți ca favorită, Lugano arată puțin mai bine față de anul trecut, iar Lennik este în creștere. Noi am avut foarte multe probleme și ne bucurăm că am trecut peste ele. Acum este de datoria noastră să luptăm până la capăt, iar asta cu siguranță vom face”, a afirmat Andrei Laza.

TOMIS VREA SĂ IASĂ DIN GRUPĂ ȘI ÎN ACEST SEZON

Formatul Ligii Campionilor a rămas neschimbat. Vor fi tot șapte grupe, iar câștigătoarele de grupă plus cele mai bune cinci ocupante ale locului 2 vor obține calificarea pentru faza play-off 12, primul tur eliminatoriu al competiției, pentru care Tomis s-a calificat în premieră la ediția trecută a Ligii. Una dintre aceste 12 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four și nu va mai juca în play-off-uri, astfel că va elibera un loc pentru așa numita „lucky-loser”, respectiv a șasea clasată în ierarhia formațiilor de pe locul 2. Ultima ocupantă a poziției secunde plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiției. Meciurile din faza grupelor sunt programate în perioada 3 noiembrie 2015 - 26 ianuarie 2016.

„Începem un sezon deosebit de important pentru CVM Tomis Constanța, pentru că aniversăm zece ani de activitate neîntreruptă în competițiile europene și douăzeci de ani de la apariția echipei masculine de volei la Constanța. Din păcate, 2015 este și anul cel mai greu pe care îl parcurgem, însă am speranța că, acolo unde există profesionalism, dorință de muncă și seriozitate, toate aceste greutăți vor trece foarte repede. Și anul acesta avem aceleași obiective ca și în sezonul precedent: să ieșim din grupă în Liga Campionilor, adică să ajungem între primele douăsprezece echipe din Europa, sau, în cel mai nefericit caz, să putem continua în Cupa CEV, a doua competiție ca valoare. Pe plan intern, ca de obicei, ne propunem câștigarea campionatului și a Cupei”, a precizat Serhan Cadâr.

„După cum se știe, din motive financiare, noi am pierdut toți stranierii din sezonul trecut, dar și pe Spînu, un alt jucător valoros. Se știe care sunt problemele, iar bugetul clubului nostru nu mai este la fel de mare ca anul trecut. Vom aborda LC cu un buget mai mic și nu ne va fi ușor să facem performanță. Totuși, cu acești jucători pe care i-am transferat, foarte buni din punctul de vedere al raportului calitate - preț, vom face totul ca în LC să nu fie o simplă participare pentru Tomis”, a spus Martin Stoev.

„Mă bucur că am venit la Constanța și cred că putem alcătui aici o echipă valoroasă, cu care să jucăm cât mai bine atât în competițiile interne, cât și în Liga Campionilor. Ne așteptăm la un campionat foarte echilibrat, ceea ce va fi foarte bine pentru voleiul din România. Grupa din LC este dificilă, dar noi trebuie să jucăm cât mai relaxați, să practicăm cel mai bun volei posibil și să încercăm să obținem cât mai multe victorii”, a declarat Bouan Yordanov.

„Cu siguranță nu vom face act de prezență în LC și vom lupta până la ultima picătură de energie în fiecare meci, ca să putem scoate maxim. Dacă vom reuși, va fi foarte bine. Dacă nu, ne dorim să mergem măcar în Cupa CEV, ca acum două sezoane, când am jucat cu Paris Volley în semifinală”, a adăugat Andrei Laza.

