CVM Tomis are prima şansă la calificare

CVM Tomis Constanţa a cîştigat în număr minim de seturi prima sa partidă jucată în a treia competiţie inter-cluburi ca valoare, GM Capital Challenge Cup. Orion Doetinchem s-a prezentat în Sala Sporturilor din Constanţa mai slab chiar decît în ianuarie 2007, cînd a cedat, cu 1-3, în faţa Tomisului, în Top Teams Cup. Calificarea este practic decisă, pentru că olandezii trebuie să se impună miercurea viitoare, în jocul retur, cu scorul de 3-0, după care să cîştige şi setul de aur! „Este o diferenţă totuşi între competiţii, pentru că Orion nu se poate compara cu Tirol. Doetinchem pare o echipă în construcţie, deşi are jucători de 28-30 de ani. Nu cred că se poate întîmpla să pierdem patru seturi la rînd. Nu cred!”, a declarat, optimist, preşedintele Tomisului, Sorin Strutinsky, încrezător în valoarea echipei sale. „Nu vom lua uşor meciul din Olanda, pe care îl vom pregăti la fel ca pe acesta. Am cîştigat cu 3-0, dar asta nu înseamnă că ne-am calificat deja”, spune prevăzător antrenorul principal Stelio De Rocco. „Ne ajunge un singur set ca să ne calificăm, dar este mai bine să mergem acolo la victorie, este mai sigur”, promite Radu Began, căpitanul campioanei României. „Am mai făcut cîteva mici erori, dar nu au fost la fel de dureroase cum au fost cele din meciul cu Tirol. Este adevărat că ne este suficient un set pentru a ne califica, dar vom aborda la victorie şi meciul din Olanda. Nu cred că Orion este echipa care să ne bată cu 3-0”, a spus Arvydas Miseikis, cel mai eficace voleibalist constănţean în meciul de miercuri.

Reprezentanţii formaţiei olandeze anunţă însă că Orion nu se predă: „Tomis are nevoie de un singur set pentru a merge mai departe şi cred că şansele de calificare sînt acum de 10 la 1. Însă avem o şansă de a ne califica şi vom face totul pentru a pune şi noi presiune pe Constanţa, cum s-a întîmplat astăzi (n.r. - miercuri)”, a declarat antrenorul Henk Hansma, completat de căpitanul Bas Hellinga: „Şansele de calificare s-au redus, dar nu se ştie niciodată. Avem o posibilitate de a merge mai departe şi vom încerca să o valorificăm. Sper să arătăm că ştim şi noi să jucăm volei de calitate!” „Ne aşteptam să cîştigăm măcar un set, pentru a avea şanse mai multe la retur, dar n-a fost să fie. Acum şansele de calificare s-au redus, pentru că Tomis este o echipă foarte bună şi poate să cîştige măcar un set la Doetinchem”, a fost de părere Gerard Wesselink, team-manager la Orion Doetinchem.

Serviciul a făcut diferenţa

După meci, reprezentanţii ambelor tabere au căzut de acord că diferenţa a făcut-o serviciul foarte bun al formaţiei constănţene. „Diferenţa cred că a făcut-o tactica la serviciu: noi am servit foarte bine şi ei nu au făcut faţă” - Began. „Diferenţa cred că s-a făcut la capitolul mental, unde constănţenii au fost superiori. Nu am fost surprinşi de echipa gazdă, ştiam că are un joc solid şi este imbatabilă pe teren propriu” - Hellinga. „Diferenţa? Constanţa a avut un serviciu foarte solid, iar recepţia noastră a fost slabă. În plus, am ratat şi foarte multe servicii, ceea ce nu se întîmplă în mod normal” - Wesselink. „M-au impresionat jucătorii care au atacat de pe extremă şi cred că brazilienii (n.r. - Ashlei şi Daivison) au făcut astăzi diferenţa” - Hansma.

Tomis joacă mîine în Capitală, cu Rapid

Returul 16-imilor de finală din GM Capital Challenge Cup este programat miercurea viitoare, iar partida Orion - Tomis va începe la ora 21.00, ora României. Dar pînă atunci, campioana României va mai juca un meci în competiţia internă. În prima etapă din returul Diviziei A1, CVM Tomis va întîlni sîmbătă, de la ora 12.30, în deplasare, formaţia Rapid Bucureşti.