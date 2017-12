CVM Tomis are un antrenor și patru jucători la lotul național de juniori

Club Volei Municipal Tomis Constanţa, multiplă campioană națională la volei masculin la toate categoriile de vârstă (seniori, juniori, cadeți sau speranțe), este foarte bine reprezentată și la echipele naționale de tineret și de juniori care în prima decadă a lunii ianuarie vor evolua în importante turnee de calificare. Antrenorul principal al lotului național de juniori este un constănţean, Răzvan Parpală, cel care în 2014 a condus spre titlul naţional echipele de cadeţi şi de juniori ale clubului dobrogean.

Naționala României se pregătește pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor, cu turneul final la Ankara, în perioada 4-14 aprilie. La competiție pot lua parte jucători cu vârsta sub 19 ani (născuți în 1997 și mai mici). Sunt opt grupe de calificare, iar la turneul final vor ajunge câștigătoarele de grupe plus trei echipe de pe locul secund, cu cea mai bună linie de clasament, pe lângă Turcia, calificată direct ca țară organizatoare. România face parte din Grupa H și va juca la Nea Ionia Magnisias (Grecia), în perioada 8-10 ianuarie, alături de țara gazdă, Finlanda și Letonia. „Avem o grupă destul de dificilă, dar vrem să facem un turneu cât mai bun și să obținem calificarea. Sunt trei adversari valoroși și ne vom bate în fiecare meci pentru a acumula cât mai multe puncte. Grecia este gazdă și are acest avantaj, iar Finlanda și Letonia sunt țări cu școli de volei foarte bune. Cred că grupa este foarte echilibrată și orice rezultat este posibil între cele patru echipe”, a declarat Răzvan Parpală, care este ajutat de antrenorul secund Zoltan Kovacs.

12 JUCĂTORI VOR FACE DEPLASAREA ÎN GRECIA

Micii tricolori s-au reunit la data de 15 decembrie și au început pregătirile în sala din cadrul Complexului Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani. În lot au fost incluși 18 jucători, dintre care după Revelion vor rămâne 14, iar în Grecia vor face deplasarea doar 12. Răzvan Parpală a chemat sub tricolor şi patru jucători de la CVM Tomis: extremele Adrian Aciobăniţei și Ovidiu Darlaczi, universalul Radu Dediulescu şi libero-ul George Gavriz. Iată-i şi pe ceilalţi componenţi ai lotului naţional de juniori: coordonatori - Filip Constantin (Steaua Bucureşti), Cătălin Aciobăniţei (CSŞ 2 Baia Mare), Eduard Catrina (Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova), Ionuț Todoruț (CSŞ Liceul „Alexandru Papiu Ilarian” Dej); universal - Radu Pop (CSŞ LAPI Dej); centri - Tudor Magdaş (CSŞ LAPI Dej), Natan Savan (CSŞ LAPI Dej), Răzvan Panait (CSŞ Buzău), Cătălin Catană (CNNT Craiova), Andrei Butnaru (LPS Piatra Neamț); extreme - Rareş Bălean (CSŞ Zalău), Ştefan Savastre (CSŞ Rm. Sărat), Andrei Crişan (LPS Bihorul Oradea); libero - Vlad Curuia (CSŞ LAPI Dej).