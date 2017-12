CVM Tomis are un frăţior mai mic

Campioana şi deţinătoarea Cupei României la volei masculin, Club Volei Municipal Constanţa, are din vară un frăţior mai mic. Acesta se numeşte CVM Tomis CSS 1 Constanţa, echipă ce a luat fiinţă în urma unui protocol de colaborare între Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 şi CVM Tomis. Formată aproape în totalitate din juniori născuţi în perioada ‘87-89, echipa îşi propune să formeze şi să furnizeze jucători de perspectivă pentru lotul Tomisului. Înscrisă pentru prima oară într-o competiţie de seniori, Divizia A2 Est, CVM Tomis CSS1 a parcurs deja trei etape, timp în care a înregistrat două înfrîngeri, cu MCV Tîrgovişte (3-0) şi Metal Buzău (3-1), şi o spectaculoasă victorie pe teren propiu cu CS Videoclip Ploieşti - 3-2 (25-16, 16-25, 25-23, 21-25, 17-15). “Este primul an cînd participăm în această competiţie de seniori. Ne luptăm cu echipe puternice, care sînt formate aproape în totalitate din seniori, dar sperăm să obţinem cît mai multe rezultate pozitive”, a declarat antrenorul echipei, Gheorghe Brînză. Lotul echipei este format din 13 jucători, cu vîrste cuprinse între 16 şi 18 ani: Paul Grecu (1,90 m - coordonator), Andrei Ciobanu (1,88 m - centru), Adrian Manole (1,94 m - centru), Victor Lazăr (1,92 m - centru), Robert Otoman (1,92 m - centru), Tiberiu Vasiliu (1,94 m - centru), Marian Analise (1,94 m - extremă), Marius Cimpoieşu (1,94 m - extremă), Ilie Roşiu (1,94 m - extremă), Cristian Peţeanu (1,92 m - extremă), Bogdan Ferodot (1,90 m - universal), Vlad Stănoiu (1,93 m - universal) şi Taler Haltali (1,78 m - libero). “Ne propunem să promovăm jucători spre Divizia A1, însă pentru acest lucru, avem nevoie de cît mai multă experienţă. Cei mai mulţi dintre ei vor ajunge la CVM, pentru că au valoare. Deja sînt cîţiva jucători în perspectivele lotului CVM”, a dezvăluit Gheorghe Brînză, fără a da însă numele jucătorilor care ar putea ajunge în sezonul viitor la echipa mare. De asemenea, echipa are un obiectiv şi în ceea ce priveşte actualul sezon. Pentru a se putea ridica la pretenţiile echipei mai mari, aceasta ţinteşte clasarea pe una dintre primele patru poziţii. Misiunea pare una destul de dificilă, asta după ce, săptămîna trecută, au înregistrat cel de-al doilea eşec pe terenul celor de la Metal Buzău, pierdut cu 1-3 (18-25; 22-25; 25-17; 20-25). Nici următoarea etapă nu se anunţă una uşoară. Sîmbătă, de la ora 11.00, în Sala Tomis, CVM Tomis CSS 1 va înfrunta o echipă cu pretenţii la promovarea pe prima scenă voleibalistică, Universitatea Bacău. Cu toate acestea, tinerii voleibalişti constănţeni speră să facă un joc bun. “Vrem să punem probleme adversarilor de sîmbătă, iar dacă vom obţine victoria, ar fi foarte bine”, a spus încrezător tehnicianul constănţean, care pregăteşte echipa alături de Iulian Rădulescu şi Radu Buzău.