CVM Tomis, calificare aşteptată în optimi

CVM Tomis Constanţa a obţinut calificarea în optimile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin, după ce a trecut în ambele manşe de Ştiinţa Explorări Baia Mare. Turul din deplasare s-a încheiat cu scorul de 3:1, iar aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa, gazdele s-au impus cu 3:0 (25:19, 25:20, 26:24). Partida retur a fost la discreţia formaţiei constănţene în primele două seturi, adjudecate mai clar decât o arată scorul parţial. Antrenorul oaspeţilor, Marius Botea, a mizat pe toţi jucătorii de rezervă în setul al treilea, cu gândul la următorul meci de campionat, în care Baia Mare va primi vizita... constănţenilor (sâmbătă, ora 17.00). Văzând probabil că echipa adversă îşi odihneşte titularii, jucătorii gazdelor s-au relaxat prematur şi asta era să-i coste! Băimărenii au condus cu 6:3, Tomis a revenit pe tabelă, apoi Explorări a avut 21:18. Intrarea lui Blanco în locul lui Lescov a revitalizat echipa gazdă, care a întors rezultatul, 22:21, apoi s-a distanţat la 24:22. Oaspeţii au salvat două mingi de meci, dar asta a fost tot, Tomis adjudecându-şi setul al treilea cu 26:24.

În turul următor al Cupei Challenge, optimi de finală, CVM Tomis va întâlni echipa cipriotă Nea Salamina Famagusta, care a eliminat o altă formaţie din Cipru, Anorthosis Famagusta, după două victorii: 3:1 în deplasare şi 3:0 (25:18, 32:30, 27:25), aseară, pe teren propriu. Partidele sunt programate pe 1 şi 8 februarie, returul urmând să aibă loc la Constanţa.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am pregătit foarte bine aceste două meciuri din Cupa Challenge, ne-am dorit foarte mult să trecem în turul următor şi ne bucurăm că am reuşit. Sper să avem în continuare un parcurs cât mai lung şi aceste partide cu Baia Mare să fie doar începutul” - Florin Voinea (jucător CVM Tomis). „Am jucat foarte bine în primele două seturi, care au fost poate cele mai bune seturi jucate de noi în acest sezon. În setul al treilea, am văzut la echipa mea aceleaşi erori ca şi sâmbătă, la meciul cu Craiova. Ne-am relaxat şi le-am permis adversarilor să revină în joc. Mă bucură însă că, la fel ca sâmbătă, echipa s-a mobilizat şi a recuperat dezavantajul până la final” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis). „Pentru noi astăzi (n.r. - miercuri) a fost doar un joc de pregătire pentru meciul de campionat de sâmbătă. După primul set a fost clar că şansele noastre de calificare s-au diminuat considerabil. Dacă reuşeam să câştigăm în tur, la Baia Mare, poate că puteam emite pretenţii mai mari. Sunt mulţumit că am fost aproape să luăm setul al treilea, însă meciul era greu să-l câştigăm. Una peste alta, cred că am făcut un meci destul de slăbuţ în faţa unei echipe foarte bune” - Marius Botea (antrenor principal Explorări).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Lescov - Maiyo, Birău, Began, Voinea, Everaldo şi Ivanov - libero (au mai jucat: D. Pavel, Blanco, Bojovic, Torcello şi Spînu); Explorări (antrenor Marius Botea): Kecskemeti - Veber, Păştean, Neamţ, Borota, Ţuţea şi C. Tofan - libero (au mai jucat Negrean, Teuşan, Mititelu, Răileanu şi Socaciu). Au arbitrat Tiran Shaino (Israel) şi Zdenko Fatrdla (Slovacia).