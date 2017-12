CVM Tomis, calificare pentru suporteri

Pentru campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, meciul de miercuri seară, din manşa retur a optimilor de finală ale Cupei CEV, disputat la Innsbruck, a reprezentat un examen important în actuala ediţie a competiţiei. Victoria cu 3-2 (20-25, 25-14, 21-25, 25-18, 15-7), obţinută la capătul unui joc extrem de disputat, a arătat o echipă constănţeană hotărîtă să depăşească orice obstacol, inclusiv arbitrajul părtinitor al cehilor Jaromir Antusak şi Jaroslav Krsek. \"Un meci foarte tensionat. A cîştigat echipa care a avut tonus. A fost un arbitraj normal, pentru că ei au anunţat de la Constanţa că vor face tot ce este posibil pentru a cîştiga, inclusiv cu ajutorul arbitrilor. Tomis a demonstrat că poate fi învinsă doar de... Tomis\", a spus după meci libero-ul Răzvan Tănăsescu, în evoluţia căruia nu s-a simţit pauza de circa trei săptămîni. \"M-am temut de arbitraj. M-a deranjat şi faptul că am plătit cîte cinci euro biletul pentru fiecare suporter, în condiţiile în care intrarea a fost liberă. Un gest incalificabil al austriecilor. Am jucat şi noi psihologic, anunţînd că vor veni peste 200 de fani constănţeni\", a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. Formaţia antrenată de Stelio de Rocco şi Massimiliano Giaccardi a dat dovadă de maturitate în joc, revenind în două rînduri, succesul Tomisului în duelul cu Hypo Tirol fiind pe deplin meritat, lucru recunoscut şi de adversari. \"Tomis a fost echipa mai bună. Schimbările le-au adus victoria. Le doresc mult succes în viitor\", a declarat căpitanul austriecilor, Daniel Găvan.

Succes pentru suporterii constănţeni şi pentru... Radu Began

Voleibaliştii Tomisului au dedicat victoria de la Innsbruck suporterilor care au încurajat echipa atît miercuri seara, dar şi la Constanţa, în succesul din tur, cu 3-1. \"Vreau să le mulţumesc suporterilor care au venit la Innsbruck, dar şi celor de acasă. Ne-au susţinut tot jocul. A fost un meci dificil, iar noi am obţinut o victorie importantă pentru Constanţa\", a declarat Ashlei Nemer. Succesul de miercuri a reprezentat şi un cadou pentru căpitanul Tomisului, Radu Began, care astăzi împlineşte 31 de ani. \"Sîntem foarte fericiţi pentru această calificare. A venit un cadou mai devreme pentru mine\", a spus Began. \"Mă bucur pentru această victorie. Ştiam că va fi o luptă aprigă. Suporterii noştri au fost fantastici şi fără atmosfera senzaţională din tribune ne-ar fi fost mai greu să revenim\", a declarat Florin Voinea, completat de Sergiu Ilieş: \"Am venit la Innsbruck să ne calificăm. A fost o victorie muncită şi nu am avut nevoie de setul de aur. Tomisul a dovedit că este o echipă competitivă, o echipă frumoasă, capabilă să învingă pe oricine\". \"A fost o victorie muncită, motivată de suporterii care au însoţit echipa la Innsbruck. Sper ca şi cu polonezii să facem o figură frumoasă\", a încheiat Bulent Cadîr, team-manager CVM Tomis. În sferturi, Tomis va întîlni pe Wkret-Met Domex Czestochowa (23 ianuarie - în Polonia, 30 ianuarie - la Constanţa), după ce formaţia poloneză a eliminat pe Iskra Odinţovo.

Secretul lui De Rocco

Înaintea meciului de miercuri, antrenorul Stelio De Rocco a afişat în vestiar următorul mesaj: \"EMOTIONAL! ENERGY! CROSS THE LINE INTO BATTLE! ARE YOU PREPARED TO GIVE IT ALL?\". Iar acesta şi-a făcut efectul asupra jucătorilor, care au învins pe Hypo Tirol după un meci maraton, care a durat peste două ore.

Tomis joacă sîmbătă la Piatra Neamţ

Plecaţi joi la prînz din Innsbruck, voleibaliştii de la Tomis au ajuns aseară la Bucureşti, de unde au plecat la Buzău. În această dimineaţă formaţia constănţeană îşi va continua drumul spre Piatra Neamţ, unde va juca sîmbătă, de la ora 15.00, ultimul meci din acest an.

Rezultatele din optimile de finală, manşa retur:

Radnicki Kragujevac (Serbia) - Arona Tenerife (Spania) 3-0, 15-12 în setul de aur - în tur: 0-3;

Kometa Kaposvar (Ungaria) - Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru) 2-3 - 0-3;

Seat Nafels (Elveţia) - Toac Tuc Toulouse (Franţa) 0-3 - 0-3;

Roma Volley (Italia) - Istanbul Belediyespor (Turcia) 3-0 - 3-0;

Wkret-Met Domex Czestochowa (Polonia) - Iskra Odinţovo (Rusia) 3-1, 15-13 în setul de aur - 0-3;

Hypo Tirol Innsbruck (Austria) - CVM TOMIS CONSTANŢA 2-3 - 1-3;

aseară: Dukla Liberec (Cehia) - Sartorius Asse Lennik (Belgia) - în tur: 0-3;

VC Menen (Belgia) - Fakel Novy Urengoi (Rusia) - 0-3.