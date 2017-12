CVM Tomis, calificare spectaculoasă în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup

Plecată în Belarus decisă să nu mai rateze accederea în Final Four, aşa cum s-a întîmplat în 2007, în duelul cu Autocommerce Bled, din Top Teams Cup, campioana României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, şi-a îndeplinit obiectivul la finalul confruntării de la Gomel, cu Metallurg Zhlobin. După cinci ani de aşteptare, voleiul românesc are din nou o reprezentantă în Final Four, ultima echipă din România ajunsă într-o astfel de fază a întrecerilor europene intercluburi fiind Deltacons Tulcea, în 2004.

După victoria cu 3-1 din tur, din Sala Sporturilor, Tomis a început în forţă manşa retur din sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup. Jucătorii antrenaţi de Stelio De Rocco au cîştigat, cu 25-21, primul set, dar au fost egalaţi după ce gazdele s-au impus, cu 25-22, în parţialul al doilea. A fost un simplu foc de paie, voleibaliştii Tomisului rezolvînd problema calificării după 25-18 în al treilea set. Jucătorii campioanei României au dansat la finalul acestui set hora bucuriei în Palatul Sporturilor din Gomel, sărbătorind cum se cuvine accederea în “careul de aşi”. Ultimul parţial a reprezentat un galop de sănătate pentru formaţia constănţeană, scorul, 25-15 pentru Tomis, spunînd totul despre diferenţa din teren. Ultimul punct al meciului a fost reuşit de coordonatorul de joc Miklos Toronyai, care a plasat balonul în terenul advers. Finalul partidei i-a adus şi pe suporterii constănţeni alături de jucători, scandarea favorită fiind: “Să vină Cupa la Constanţa!”

Au evoluat - Metallurg (antrenor Igor Zagorţev): Dereviancenko - Osipov, Petrocenko, Malinovski, Elistratov (cpt.), Ejame şi Kiseli - libero (au mai jucat: Piaskovski, Ahrari, Mitko, Şnitovski şi Kosach); CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began (cpt.), Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu, Miseikis, Macovei, Voinea şi Toronyai). Au arbitrat: Laszlo Adler (Ungaria) şi Jan Herneth (Danemarca).

O victorie mult aşteptată

„Ne doream de mult să ajungem în Final Four. Am mai avut o dată această şansă, dar nu a fost să fie. Acum am dovedit că merităm acest lucru. Am învins şi în deplasare, nu numai acasă. Am avut ceva emoţii. Ne-a pus puţin pe gînduri pierderea setului secund, dar ne-am trezit repede şi nu am mai avut probleme. Le mulţumesc fanilor noştri, care au fost alături de noi şi în Belarus” - Radu Began, căpitan CVM Tomis.

„Mă bucur enorm că am ales Constanţa. După cîteva luni de muncă ne-am îndeplinit obiectivul. Este o satisfacţie extraordinară. Scriem istorie pentru clubul Tomis şi sper să facem meciuri bune în Final Four. Ca şi la Constanţa, pierderea setului ne-a motivat. Mă bucur că am cîştigat şi în Belarus. Suporterii merită tot respectul nostru”, Laurenţiu Lică, jucător CVM Tomis.

„A fost un meci special pentru echipă, pentru Constanţa. Sînt mîndru de jucătorii mei. Sîntem în Final Four şi este fantastic. Vreau să le mulţumesc şi suporterilor care au fost alături de noi”, Stelio De Rocco, antrenor principal CVM Tomis.

„Era clar că sîntem echipa mai bună, mă aşteptam la această calificare. Oricum, am avut emoţii dar s-a văzut că individual dar şi ca echipă sîntem peste ei. Un succes important pentru voleiul românesc. Noi dorim să reînviem tradiţia voleiului din România, să avem din nou rezultatele şi performanţele din trecut”, Sorin Strutinsky, preşedinte CVM Tomis.

CVM Tomis - Jastrzebski Wegiel, în semifinale

Tomisul a aflat, aseară, numele adversarei din semifinale. Surprinzător, formaţia poloneză Jastrzebski Wegiel SA (Polonia) a eliminat echipa italiană Sisley Treviso. După ce au pierdut în tur, cu 2-3, pe teren propriu, polonezii au cîştigat în retur, la Treviso, cu 3-1 (26-24, 19-25, 25-22, 25-19), astfel că vor înfrunta pe CVM Tomis în penultimul act al competiţiei. Final Four-ul GM Capital Challenge Cup va avea loc pe 21 şi 22 martie, locul de desfăşurare urmînd să fie stabilit săptămîna viitoare. „Fiecare echipă are şansa ei. Se poate mai mult decît această calificare, va depinde în primul rînd de noi, de forma pe care o vom avea în acel moment, de antrenori, de absolut fiecare detaliu. Este posibil să putem organiza Final Four-ul, însă, cel puţin în acest moment, sînt alţii înaintea noastră. Noi am depus toată documentaţia necesară. Sper să fiu sprijinit şi să reuşim acest lucru“, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Astăzi, de la ora 19.00, sînt programate ultimele două jocuri din sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup, manşa retur: Galatasaray Istanbul (Turcia) - EA Patras (Grecia) - în tur: 0-3 şi Arkas Izmir (Turcia) - Tourcoing LM (Franţa) - în tur: 0-3.

Parteneri instituţionali:

Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori tehnici:

Hotel Flora, Hotel Malibu, Restaurant Temple, Coca Cola, Mycronic Design, RATC, Account Romconsulting

Furnizori oficiali:

Champions, Mycronic Design

Parteneri media:

Telegraf şi TV Neptun

Sponsori:

Grup Servicii Petroliere, RAJA, Impact, Unirea Shopping Center, Oil Terminal, Alcor Construct, Conpress Group, Polaris M Holding, Coca Cola, Mamaia SA, Emu, Aqua Magic, West House Group, Carrefour şi Telegraf