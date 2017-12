CVM Tomis, campioana României la juniori

Club Volei Municipal Tomis Constanța a demonstrat că este cea mai valoroasă formație din țară și la nivelul juniorilor (jucători născuți în anul 1996 și mai mici), câștigând cu victorii pe linie turneul final al Campionatului Național desfășurat la Tg. Mureș. CVM Tomis a obținut astfel al treilea titlu consecutiv de campioană a României și la nivelul juniorilor. După cele trei victorii din Seria I, voleibaliștii antrenați de Răzvan Parpală și Sergiu Stancu s-au impus fără probleme și în ultimele două partide disputate la turneul final - sâmbătă, în semifinale: 3:0 (25:18, 25:10, 25:23) cu CNNT Craiova; duminică, în finala mare: 3:1 (22:25, 25:19, 25:16, 25:11) cu CSȘ LAPI Dej. Iată și cum au punctat voleibaliștii Tomisului în cele două meciuri decisive din lupta pentru titlu: Muscină (10 puncte - cu CNNT Craiova și 5p - cu CSȘ LAPI Dej) - Dediulescu (16p + 14p), Vologa (7p + 14p), I. Petcu (4p + 8p), Adi Aciobăniței (16p + 22p), Darlaczi (13p + 3p) și P. Cămui - libero; au mai jucat: Gavriz (0p + 2p), Izet (nu a evoluat + 0p) și Minghiraș (0p + 0p). „A fost un turneu în care toate adversarele au jucat la maximum împotriva noastră, sperând să ne învingă. S-au luptat cu noi, dar am jucat foarte bine în fiecare meci și băieții și-au demonstrat valoarea. În finală am început mai greu și am cedat primul set, după care ne-am revenit și am jucat perfect în următoarele trei seturi”, a declarat antrenorul principal Răzvan Parpală. Din păcate, Federația Română de Volei nu a acordat tradiționalele premii speciale, exceptând observatorul turneului, Ioan Buhățel, care este din... Dej, niciun oficial al FRV nefiind prezent la Tg. Mureș. Probabil, deoarece cele mai multe diplome ar fi ajuns tot la Constanța, la Aciobăniței (MVP-ul turneului și cel mai bun realizator), Vologa (cel mai bun centru), Muscină (cel mai bun coordonator) sau Cămui (cel mai bun libero)...

JUNIOARELE DE LA CS SLEN 90 CERNAVODĂ, PE LOCUL 6

În turneul final rezervat junioarelor, CS SLEN 90 Cernavodă s-a clasat pe locul 6. Rezultatele ultimelor două partide jucate la Brașov - sâmbătă, în semifinalele turneului locurilor 5-8: 3:0 (25:18, 27:25, 25:13) cu CNMB CET Govora Rm. Vâlcea și duminică, în finala pentru locurile 5-6: 2:3 (25:23, 25:27, 25:12, 23:25, 13:15) cu ACS Agroland Timișoara. Au evoluat pentru CS SLEN 90 Cernavodă (antrenori Lenuța și Gheorghe Iordache): Deşliu - Horătău, Mănuc, Cojocaru, Albu, Baciu și Mihai - libero (rezervă neutilizată: Ion). Campioană în întrecerea junioarelor a devenit formația Dinamo București.