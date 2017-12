CVM Tomis, cîştigătoarea Cupei României

În ciuda faptului că a înlocuit opt jucători din lotul de anul trecut, dintre care cinci erau oameni de bază, Club Volei Municipal Tomis Constanţa se anunţă şi în sezonul 2009-2010 drept mare favorită la event. Ar fi al patrulea consecutiv pentru constănţeni, care deja au cîştigat Cupa României, pentru a şasea oară în ultimii şase ani! Desfăşurată în Sala Sporturilor din Botoşani, săptămîna trecută, sub formă de turneu, a doua competiţie a voleiului masculin intern s-a încheiat cu finala dintre Tomis şi Explorări Baia Mare, formaţie care a eliminat pe Dinamo în semifinale. Maramureşenii nu au mai reuşit să producă surprize şi în ultimul act, adjudecat de dobrogeni cu scorul de 3:0 (25:23, 25:15, 31:29). Tomis a evoluat la nivelul său obişnuit încă din startul partidei de sîmbătă şi se părea că în primul set nu va avea emoţii. Băimărenii au recuperat însă de la 14:20 la 19:20 şi au egalat la 21! Experienţa superioară a campionilor le-a permis să gestioneze mai bine finalul şi să cîştige primul parţial cu 25:23. Setul secund n-a avut istoric, scor 25:15 pentru CVM Tomis, dar în următorul Explorări a ţinut să demonstreze că nu a ajuns degeaba în finală. Pe fondul erorilor la preluare comise de constănţeni, Baia Mare a trecut la conducere după 5:1 pentru Tomis şi părea că va duce partida în setul al patrulea. Campionii au salvat trei mingi de set (la 22:24 şi 24:25), apoi au încheiat jocul la a cincea minge de meci de care au beneficiat. A fost 31:29 pentru Tomis în setul al treilea şi 3:0 rezultat final.

„Mă bucur că echipa a început să se lege şi chiar a început să joace. Pe lîngă titlul naţional, care ar fi al patrulea consecutiv, vizăm o participare cît mai bună în Cupele Europene, unde avem ca obiectiv calificarea în Final Four. Sper să trecem de Montpellier şi apoi de Unterhaching sau Czestochowa. Urmează să vedem în continuare cît de dificilă va fi confruntarea cu ruşii de la Fakel Urengoi sau Iskra”, a declarat după finală preşedintele CVM Tomis Constanţa, Sorin Strutinsky. „Sînt mulţumit de rezultat şi de faptul că am cîştigat deja un trofeu, chiar dacă ne aflăm la început de sezon şi echipa joacă doar la şaptezeci la sută din capacitate. Mai avem destul de lucru, dar eu sînt mulţumit de evoluţia tuturor jucătorilor la Botoşani. Acum vrem să ne continuăm seria victoriilor şi în campionat. Sîmbătă, cu Baia Mare, sper să vină la sală cît mai mulţi suporteri, să ne bucurăm împreună de cîştigarea Cupei României”, a spus antrenorul principal Stelio De Rocco. „E bine că am cîştigat din nou Cupa României, deşi la început, sincer să fiu, eram un pic neîncrezător. Ştiam că s-au întărit mult celelalte echipe şi eram conştient că ne va fi foarte greu. Noi sîntem încă o echipă în formare, nu ne-am rodat foarte bine, dar am ştiut să depăşim acest obstacol şi să luăm din nou cupa”, a spus Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Mă bucur pentru acest prim trofeu pe care l-am obţinut în sezonul acesta. Ne aşteaptă meciuri foarte grele în campionat, următorul este chiar cu finalista din Cupa României, Baia Mare. Sper să cîştigăm şi campionatul, iar în Cupele Europene să ajungem cît mai departe”, a declarat Mihai Dumitrache, jucătorul transferat în vară la Tomis gîndindu-se deja la meciul din etapa a doua a Diviziei A1, programat sîmbătă, la Constanţa.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Dumitrache, Began (cpt.), Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Didorciuc, Liovi şi Renato); Explorări Baia Mare (antrenor Marius Botea): Vînătoru (cpt.) - Lazarev, Păştean, Socaciu, Veber, Ţuţea şi Batin - libero (au mai jucat: Mitrănescu, Teuşan şi Rîpeanu).