CVM Tomis conduce cu 1-0 pe CSM Bucureşti

Vicecampioana CVM Tomis Constanţa a debutat cu dreptul în play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin, reuşind să învingă cu 3:0 (25:16, 25:22, 25:22), pe teren propriu, echipa CSM Agronomia Bucureşti. Pentru a se califica mai departe, formaţia constănţeană are nevoie de o singură victorie în celelalte două meciuri din primul tur, programate pe 13 şi 17 martie, primul la Bucureşti, al doilea la Constanţa. Înaintea jocului de sâmbătă, disputat la o zi după 8 Martie, câţiva componenţi ai Centrului de Copii şi Juniori de la CVM Tomis au oferit flori tuturor doamnelor şi domnişoarelor prezente în tribunele Sălii Sporturilor din Constanţa.

CVM Tomis a controlat autoritar partida, chiar dacă în seturile 2 şi 3 formaţia oaspete a dat o replică mai bună. Aşa cum a declarat antrenorul principal Martin Stoev la finalul partidei, „noi le-am făcut cadou celor de la CSM 16 puncte, cu serviciile noastre greşite”. Dacă nu era aşa, probabil că bucureştenii nu mai ajungeau la cota 22 în ultimele două seturi, chiar dacă Tomis nu a jucat la potenţialul său maxim. În condiţiile în care serviciul nu a mers bine, constănţenii au făcut diferenţa cu blocajul (9-4 a fost diferenţa punctelor reuşite astfel, câte trei Bojovic şi Gontariu, două Spînu, unul Terzic) şi cu eficienţa atacului. Terzic a făcut un meci foarte bun la preluare şi atac (13 puncte din 15 execuţii!), însă Gontariu a fost cel mai eficient jucător de pe teren, cu 16 puncte (13 atacuri plus 3 blocaje). Tomis poate obţine calificarea în semifinale după meciul al doilea, programat miercuri, de la ora 17.00, în Sala Agronomia din Capitală.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Bojovic, Spînu, Stoykov, Terzic şi Samardzic - libero (au mai jucat: Tănăsescu şi Stancu); CSM Agronomia Bucureşti (antrenor Vicenţiu Dumitrescu): Butuc - Alecsăndruţ, Macovei, Măcicăşan, Didorciuc, Drăghici şi Gavrilovic - libero (a mai jucat: Cl. Dumitru).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Evoluţia noastră a lăsat un pic de dorit, dar e bine că s-a terminat 3:0. E bine pentru moralul nostru. Se mai întâmplă, sunt meciuri pe care le câştigi categoric şi meciuri pe care le câştigi deştept. Noi am câştigat deştept astăzi (n.r. - sâmbătă)” - Adrian Gontariu (jucător CVM Tomis Constanţa).

„După această victorie putem trage două concluzii. Este bine că am învins cu 3:0, am jucat foarte bine la preluare, la atac şi la blocaj, dar am greşit prea multe servicii. A fost bine totuşi pentru primul meci din play-off, în care am observat ceva tensiune şi în jocul nostru. Nu am avut meciuri prea dificile în ultima perioadă, cu excepţia celui de la Craiova, aşa că sper să ne continuăm seria de victorii din acest play-off” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis Constanţa).

„Am reuşit să mai echilibrăm puţin rezultatul în seturile 2 şi 3, dar ca să ţii aproape de o echipă valoroasă ca Tomis ar trebui să joci fără greşeală, mai ales la Constanţa. În cele din urmă, experienţa şi valoarea echipei din Constanţa au fost decisive. Cu o concentrare pe un timp foarte scurt au reuşit să acumuleze multe puncte” - Vicenţiu Dumitrescu (antrenor principal CSM Bucureşti).

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă în play-off: SCM U. Craiova - VCM LPS Piatra Neamţ 3:0 (25:18, 25:20, 25:16); Unirea Dej - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:0 (25:11, 25:22, 25:20); Remat Zalău - Dinamo Bucureşti 3:2 (27:25, 21:25, 24:26, 29:27, 15:11). Meciul al doilea este programat miercuri, pe terenul oaspeţilor de la primul meci (în primul tur din play-off se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”).

În play-out, jucat în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, scorul general al disputei dintre Steaua Bucureşti şi Universitatea Cluj este 1-1, după 1:3 (15:25, 23:25, 25:21, 16:25) sâmbătă şi 3:0 (25:15, 25:22, 25:18) duminică. Următoarele două meciuri sunt programate sâmbătă şi duminică, de la ora 11.00, la Cluj-Napoca.

