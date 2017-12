CVM Tomis Constanța vă urează „Crăciun Fericit”!

Campioana României la volei masculin, Club Volei Municipal Tomis Constanța, a încheiat perfect prima parte a sezonului 2014-2015, obținând numai victorii, 15 la număr, în partidele susținute în campionat, 11, și în Liga Campionilor, 4. Acum, cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă, clubul constănțean le urează iubitorilor voleiului un Crăciun Fericit și speră ca voleibaliștii Tomisului să fie susținuți de suporteri într-un număr cât mai mare și la importantele meciuri care vor urma în 2015.

„Le urez tuturor fanilor voleiului multă sănătate și Sărbători Fericite! Să ne urmărească în continuare, pentru că avem ce să le arătăm” - Andrei Spînu.

„Le doresc tuturor fanilor noștri, tuturor oamenilor din Constanța un Crăciun Fericit și La Mulți Ani cu ocazia noului an 2015! Să fie sănătoși, în primul rând, iar celelalte vor veni de la sine. Îi invit să vină la sală în număr cât mai mare, fie la meciurile din competițiile interne, fie la cele din Liga Campionilor. Cred că echipa noastră este una specială, am arătat asta până acum. Am reușit poate cele mai bune rezultate din istoria clubului! Este un sezon foarte important pentru Constanța și ar fi minunat să jucăm fiecare meci cu tribunele pline” - Bojan Janic.

„Le urez tuturor constănțenilor, tuturor românilor să fie sănătoși, să aibă un Crăciun Fericit, ei și familiile lor! Aș vrea să le mulțumesc tuturor fanilor care au venit la meciurile noastre. Suportul lor înseamnă foarte mult pentru mine și pentru coechipieri, știu să ne încurajeze și să fie lângă noi în momentele dificile. Am vrea ca la meciurile viitoare din Liga Campionilor să avem și mai mulți spectatori, ca să fie lângă noi, să facă zgomot așa cum știu ei foarte bine s-o facă și să ne ajute să ne continuăm seria de victorii” - Nikola Rosic.

„Multă sănătate tuturor constănțenilor și tuturor românilor, să aibă o viață cât mai frumoasă în 2015!” - Martin Stoev.