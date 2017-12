CVM Tomis Constanța va juca în turneul de la Bursa

Așa cum am mai anunțat, CVM Tomis Constanța și-a restructurat serios lotul cu care în sezonul trecut a cucerit al șaselea titlu național din istoria clubului și al treilea consecutiv, dar a obținut și cea mai bună performanță din cadrul participărilor în Cupele Europene, respectiv calificarea în premieră în faza eliminatorie a Ligii Campionilor, play-off 12. Astfel, campioana României la volei masculin a transferat șase stranieri, numărul maxim acceptat pentru meciurile din sezonul următor. Este vorba despre bulgarii Konstantin Mitev (coordonator), Boyan Yordanov (universal, singurul care încă nu a ajuns la Constanța, fiind inclus în lotul național care pregătește participarea la Campionatul European din octombrie), Ventsislav Ragin (centru) și Metodi Ananiev (extremă), canadianul Stephen Gotch (extremă) și sârbul Goran Škundrić (libero). De la echipa de juniori au fost promovați Alexandru Muscină (coordonator, născut în 1996), George Gavriz (libero, 1997, mai este junior un an) și Ovidiu Darlaczi (extremă, 1999, este în ultimul an de cadeți), ultimul fiind chemat la pregătiri cu seniorii chiar săptămâna aceasta. Lotul a fost completat cu tinerii Andrei Mihalescu (extremă, 1996) și Bogdan Nan (extremă, 1995), ultimul fiind încă în probe, iar din sezonul trecut au mai rămas doar Dragoș Pavel (universal sau extremă), Sergiu Stancu (centru), Andrei Laza (centru) și Robert Vologa (centru, 1996).

După cum se vede, antrenorii Martin Stoev și Radu Began au la dispoziție un lot în care se îmbină experiența cu tinerețea, iar numărul mare de jucători noi impune grabă în omogenizarea unei formule de bază, pentru că timpul până la decernarea primului trofeu al sezonului este foarte scurt! Consecventă în a... nu-și respecta propriile decizii, Federația Română de Volei a decis să devanseze cu patru zile data disputării primei etape a Diviziei A1! Astfel, în loc de 28 octombrie, campionatul va debuta pe 24 octombrie, într-o zi de sâmbătă, astfel că mult-trâmbițata Supercupă a României ar trebui să se joace pe 21 octombrie (miercuri). Oficial, FRV nu a anunțat încă nici data, nici locul disputării meciului dintre campioana CVM Tomis și ACS Volei Municipal Zalău, câștigătoarea Cupei României. Tomis va juca în deplasare meciul din prima etapă a Diviziei A1, cu Unirea Dej, iar debutul în Liga Campionilor 2015-2016 este programat pe 4 noiembrie, de la ora 21.30, pe terenul belgienilor de la Volley behappy2 Asse-Lennik.

TURNEU ÎN BULGARIA ȘI TURCIA

Pentru ca voleibaliștii constănțeni să atingă o formă cât mai bună la startul competițiilor oficiale din această toamnă, conducerea clubului a perfectat un turneu de jocuri amicale în Bulgaria și Turcia. CVM Tomis a fost invitată să participe la turneul de la Bursa, organizat în perioada 9-11 octombrie de echipa locală Inegöl Belediyesi. La turneu mai participă bulgarii de la Marek Union-Ivkoni Dupnița, formație care participă în Liga Campionilor, și o altă echipă din Turcia, care urmează să fie stabilită dintre Ziraat Bankasi Ankara (participantă în Liga Campionilor), Galatasaray Istanbul (participantă în Cupa CEV) și Istanbul BBSK (participantă în Cupa Challenge). În drum spre Bursa, Tomis va face escale la Burgas, pentru două jocuri de verificare cu echipa locală Lukoil, și la Istanbul, unde va susține două meciuri cu Galatasaray.