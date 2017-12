CVM Tomis continuă în Cupa Challenge

Club Volei Municipal Tomis Constanţa nu a reuşit să facă pasul în optimile de finală ale Cupei CEV, campioana României fiind învinsă, aseară, la Innsbruck, de echipa locală Hypo Tirol. După 3-2 în tur, la Constanţa, CVM Tomis a cedat cu 1-3, astfel că formaţia austriacă şi-a luat revanşa pentru eliminarea din sezonul trecut al competiţiei europene. CVM Tomis va continua parcursul european în actualul sezon în 16-imile de finală ale Cupei Challenge.

Partida desfăşurată în USI Halle din Innsbruck a început favorabil pentru gazde, care s-au impus cu 25-20 în primul set. Voleibaliştii Tomisului au revenit în joc şi au egalat, după 25-22 în parţialul al doilea, dar austriecii şi-au adjudecat următoarele două seturi, cu 25-20 şi 25-22 (ultimele două puncte fiind reuşite de Găvan, prin două blocaje), după ce în ultimul set CVM Tomis a condus cu 20-17. Scor final: Hypo Tirol - CVM Tomis 3-1 şi cele două seturi cîştigate în Sala Sporturilor, în manşa tur, au adus calificarea în optimi vicecampioanei Austriei. Evoluţia scorului - setul I: 3-1, 6-8, 12-13, 16-13, 18-13, 20-15, 25-20 (26 de minute); setul al II-lea: 0-2, 8-6, 14-11, 14-15, 15-16, 19-21, 21-21, 22-25 (26 de minute); setul al III-lea: 7-8, 9-9, 13-9, 14-10, 14-13, 16-14, 21-16, 23-19, 25-20 (25 de minute); setul al IV-lea: 0-3, 3-5, 6-8, 13-13, 15-16, 17-20, 20-20, 20-21, 23-22, 25-22 (29 de minute).

Au evoluat - Hypo Tirol (antrenor principal Stefan Chrtiansky): Carletti - Chocholak, Douglas, Găvan (cpt.), Mozer, Leo Negao şi Laure - libero, a mai jucat: Paulo Da Silva; CVM Tomis (antrenor principal Stelio De Rocco): Firpo - Miseikis, Began (cpt.), Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero; au mai jucat: Toronyai, Lică, Voinea şi Macovei. Au arbitrat: Jorg Kellenberger (Germania) şi Lajos Mocsnik (Ungaria).

Dezamăgire în tabăra constănţeană

Dacă anul trecut jucătorii Tomisului au sărbătorit la Innsbruck calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV, acum a fost rîndul austriecilor să se bucure la finalul partidei. “Sîntem dezamăgiţi pentru această eliminare. Am avut meciul în mîna în setul patru dar am făcut prea multe greşeli”, a spus, imediat după meci, coordonatorul de joc al Tomisului, Sebastian Firpo. „Sînt dezamăgit după această eliminare. S-au făcut multe greşeli de execuţie, dar acum nu vreau să mă mai gîndesc la partidele cu Tirol. Urmează meciurile din campionat şi din Cupa Challenge”, au fost cuvintele antrenorului principal al formaţiei constănţene, Stelio De Rocco. „Meciul s-a pierdut din cauza numeroaselor greşeli individuale făcute de jucătorii noştri. Nu putem spune că au fost mai buni, pentru că am avut 20-17 în setul patru”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.