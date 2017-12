CVM Tomis CSS 1 şi-a încheiat parcursul prin Divizia A2 masculin

Înscrisă pentru prima oară într-o competiţie de seniori, echipa de volei masculin CVM Tomis CSS1 Constanţa şi-a încheiat sîmbătă parcursul său din acest an în cadrul Diviziei A2 Est. După înfrîngerea drastică suferită la Galaţi, elevii lui Gheorghe Brînză au înregistrat un eşec şi în faţa formaţiei Niro Guard Bucureşti. Deşi ultima partidă din cadrul competiţiei era programată pe 19 decembrie, “pepiniera” campioanei CVM Tomis a disputat în devans partida cu lidera clasamentului, CSS Galaţi. Întîlnirea dintre cele două a avut loc pe 12 decembrie, la Galaţi, constănţenii fiind înfrînţi cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-17) de echipa cu cele mai mari şanse la promovare. Partida de sîmbătă, susţinută în sala de la Clubul Sportiv Şcolar Nr.1, în compania bucureştenilor de la Niro Guard avea să încheie dezamăgitor parcursul Tomisului din divizia secundă. Deşi optmişti înaintea partidei, constănţenii nu au putut rezista ritmului impus de oaspeţi, care s-au impus lejer cu 3-0, după 25-17, 25-15 şi 25-19. “Suntem trişti pentru că nu am putut obţine o victorie în ultima partidă din divizia secundă, însă băieţii au trebuit să îşi arate valoarea lor în această competiţie. Eu zic că am avut o evoluţie mulţumitoare, în care am înregistrat partide bune şi partide mai puţin bune. Scopul nostru principal a fost ca aceşti copii să joace cît mai mult, iar din acest punct de vedere noi suntem mulţumiţi”, a declarat antrenorul echipei, Gheorghe Brînză. Dacă drumul echipei în cea de-a doua divizie se opreşte aici, constănţeni îşi vor continua parcursul în cadrul Campionatului Naţional de juniori, unde sunt calificaţi în semifinale. “În divizia secundă ne oprim aici, însă ne vom continua parcursul în cadrul Campionatului Naţional de juniori, unde suntem calificaţi în cea de-a doua fază. Vrem să vedem dacă ne va fi de folos această experienţă, scopul nostru fiind o clasare cît mai bună la această competiţie”, a explicat Gheorghe Brînză