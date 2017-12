CVM Tomis, cu gîndul la cîştigarea campionatului şi a Cupei României

Campioană en titre şi cîştigătoarea ultimelor trei ediţii ale Cupei României, CVM Tomis Constanţa vizează încă un event şi în sezonul 2007-2008. Formaţia de pe Litoral are cel mai bun lot din campionat, iar banca tehnică şi condiţiile de pregătire asigurate de conducerea clubului îi dau dreptul să spere la îndeplinirea celor două obiective propuse pe plan intern. Eliminarea din Cupa CEV a zdruncinat puţin moralul echipei, însă lucrurile au intrat imediat în normal, iar constănţenii au reuşit trei victorii consecutive în campionat! „Într-adevăr, băieţii au fost dezamăgiţi după eliminare, însă nu ne mai gîndim că trebuia acum să fim în Belgia, pentru meciul tur cu Noliko Maaseik. Dacă moralul nostru era slab, nu am fi cîştigat acele trei meciuri de campionat, mai ales pe cel cu Dinamo, unul foarte delicat pentru că venea la trei zile după ce ne-au eliminat polonezii. Am ieşit din Cupa CEV însă mai avem cele două obiective interne şi ne concentrăm asupra lor. Ce-a fost a fost! Acum privim doar înainte, spre meciurile următoare, şi vrem să cîştigăm campionatul şi Cupa României”, spune antrenorul principal Stelio De Rocco. Şi cei doi experimentaţi voleibalişti constănţeni din lotul Tomisului, Began şi Voinea, sînt de părere că echipa a depăşit momentul Domex Czestochowa. „Eu zic că ne-am revenit! Moralul este acum bun, după ce a fost puţin căzut în urma eliminării din Cupa CEV. Acum ţinta noastră este să cîştigăm campionatul şi cupa, iar eu sper să facem paşi mărunţi, dar buni, pentru îndeplinirea acestor obiective”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „Moralul nostru este unul bun, pentru că acum trebuie să ne canalizăm pe campionat şi cupă, după ieşirea din Cupele Europene. Sînt obiective pe care le putem îndeplini şi ne sînt la îndemînă. Nu ştiu dacă se mai pune problema formei sportive, noi în campionat trebuie să cîştigăm orice meci de acum încolo!”, crede Florin Voinea, cel mai vechi component al prim-divizionarei constănţene.

Următoarele meciuri oficiale pentru constănţeni vor avea loc sîmbătă, la Şimleul Silvaniei, şi luni, la Zalău, ultimul fiind unul restant din etapa a noua. Lotul Tomisului îşi va stabili „cartierul general” la Zalău, acolo unde va ajunge vineri seară. Campionii pleacă mîine la drum şi vor face joi seară o escală la Buşteni, unde este prevăzută şi o şedinţă de pregătire, în sala din localitate.