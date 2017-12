CVM Tomis debutează împotriva lui Dinamo, principala contracandidată la titlu

După trei săptămîni de pauză, cele mai bune echipe din campionatul masculin de volei vor reveni în această după-amiază pe terenul de joc şi vor începe lupta pentru titlul naţional! O luptă în care Dinamo Bucureşti are deja un avantaj de două puncte faţă de Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Volei Club Municipal Piatra Neamţ şi patru faţă de Steaua Bucureşti, echipa organizatoare a acestui prim turneu. Şedinţa tehnică de aseară a stabilit următoarele partide - vineri, ora 16.00: CVM Tomis - Dinamo; ora 18.00: VCM Piatra Neamţ - Steaua; sîmbătă, ora 16.00: CVM Tomis - VCM Piatra Neamţ; ora 18.00: Dinamo - Steaua; duminică, ora 10.00: VCM Piatra Neamţ - Dinamo; ora 12.00: CVM Tomis - Steaua. Cele şase partide vor avea loc în Sala Regimentului de Gardă din Bucureşti.

Voleibaliştii Tomisului sînt optimişti

Toţi jucătorii din lotul Tomisului sînt conştienţi de importanţa acestui turneu pentru moralul echipei şi că au nevoie de trei victorii în Capitală pentru a rămîne cu şanse în lupta pentru titlu. “Este foarte important acest prim turneu, pentru că avem de recuperat diferenţa de puncte faţă de Dinamo. Atenţia trebuie să fie maximă, pentru că noi nu ne permitem paşi greşiţi”, spune Sergiu Ilieş. Unanimitate este şi în privinţa numelui principalei rivale la titlu, aceasta fiind Dinamo, şi în privinţa pronosticurilor pentru turneul bucureştean: Tomis va obţine trei victorii! “Dinamo are deocamdată un mic avans, dar surprize sînt posibile oricînd, din partea lui Piatra Neamţ şi Steaua. Totuşi, Constanţa are cele mai mari şanse la titlu, alături de Dinamo” - Sergiu Ilieş. “Dinamo rămîne principala rivală, iar Piatra Neamţ nu trebuie luată la preţ de matineu. Noi trebuie să jucăm toate meciurile la fel de concentraţi, pentru că avem învăţămintele anilor trecuţi, cînd ne-am împiedicat de echipe mai slab cotate. Fiecare echipă îşi păstrează şansele la titlu. Poate un mic avantaj îl are Dinamo, dar în opinia mea noi avem lotul cel mai complet şi trebuie să arătăm acest lucru pe teren” - Florin Voinea. “Sper să ne întoarcem numai cu victorii, pentru că, dacă vrem să fim campioni, nu trebuie să facem nici un pas greşit. Vor fi meciuri grele cu toate adversarele, nu numai cu Dinamo, toţi speră să înceapă cu dreptul, dar noi sperăm ca aceia să fim noi. Vrem să cîştigăm toate meciurile, iar apoi, la Constanţa să ne desprindem în clasament” - Radu Began.

Voleibaliştii constănţeni au ajuns ieri la prînz în Bucureşti şi s-au cazat la hotelul de patru stele “Phoenicia”. Aseară, jucătorii pregătiţi de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov au efectuat antrenamentul oficial, în care s-au acomodat cu sala care va găzdui turneul. Programul de astăzi, pînă la ora jocului, cuprinde un antrenament de o oră în cursul dimineţii.

Formaţiile probabile - meciul 1: CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş - Erkan (Gontariu), Began, M. Pavel (Ivkovic), Gabrych, Ashlei, libero: Tănăsescu (mai fac parte din lot Kuburovic, Voinea, D. Pavel şi Mihăilă); Dinamo (antrenor Marian Păuşescu): Răzvan Şerban - Bobeanu, Mrdja, Macovei (Mureşan), Roman (Harbuz), Pereu, libero: Feher (mai fac parte din lot Bălhăceanu, Teotoc şi Dumitrescu); meciul 2: VCM Piatra Neamţ (antrenori Dan Gavril şi Nicolae Buruş): Dascălu (Ionescu) - Dumitrache, Gheorghiţă, Ştefură, Ciortea, Didorciuc, libero: R. Gavril ((mai fac parte din lot Mocanu, Petraru, Matei, Bocancea şi Mihalcea); Steaua (antrenori Daniel Banu şi Sorin Macavei): Andrieş - Oancea, Huţuleac, Radu Şerban, Grigorie, Carpen, libero: Ilie (mai fac parte din lot Toboşi, Toma, Cîrlan şi Roşu).

Clasament play-off

1. Dinamo Bucureşti 6 5 1 17:11 11

2. CVM TOMIS 6 3 3 15:12 9

3. VCM Piatra Neamţ 6 3 3 13:12 9

4. Steaua Bucureşti 6 1 5 7:17 7