CVM Tomis, din nou la drum

Club Volei Municipal Tomis Constanţa, vicecampioana României la volei masculin, a avut programată, sâmbătă, reunirea lotului în vederea începerii pregătirilor pentru sezonul 2010-2011, unul în care obiectivele formaţiei pregătite de Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală fiind câştigarea campionatului şi a Cupei României, precum şi accederea în finala Cupei CEV. Voleibaliştii Tomisului s-au reunit într-un cadru inedit, la pensiunea “Grindul Lupilor” din localitatea Sinoe, iar duminică şi-au mutat cartierul general la Buzău, acolo unde este programat, pînă pe 21 august, primul cantonament. Va urma revenirea la Constanţa, pentru continuarea pregătirilor, iar în perioada 30 august - 6 septembrie formaţia constănţeană va participa la un puternic turneu internaţional la Sankt Petersburg. Până la prima etapă a campionatului, programată pe 2 octombrie, CVM Tomis va mai participa la turneul de la Dej, pe 16, 17 şi 18 septembrie, iar cu o săptămână înaintea startului noului sezon, echipa va mai susţine câteva meciuri de verificare.

12 NOUTĂŢI ÎN LOT. Faţă de sezonul trecut, în lotul Tomisului sunt 12 jucători noi: coordonatorii Sergiu Ilieş şi Marin Lescov, centrii Andrei Spînu şi Eduard Ocunschi, extremele Igor Merkushev şi Dmitrii Bahov, universalii Cristian Chiţigoi, Mads Ditlevsen şi Arvydas Miseikis şi libero-ul Marcos De Oliveira “Marquinho”. Din lotul aliniat în sezonul 2009-2010 au rămas centrii Radu Began şi Petrişor Macovei, universalul Mihai Dumitrache şi libero-ul Mihai Mihăilă.

„Pentru sezonul viitor avem o echipă aproape complet nouă. Trebuie să facem o echipă bună, astfel încât să obţinem rezultate mai bune decât sezonul trecut. Avem mult de lucru, iar pentru a ne îndeplini obiectivele trebuie să formăm un colectiv unit şi puternic, o formaţie care să joace foarte bine. În plus, prin joc şi rezultate trebuie să mulţumim şi suporterii Tomisului”, a declarat antrenorul principal Viktor Sidelnikov. „Începem pregătirea cu mulţi jucători noi în lot. Aşa şi trebuia să fie. Ceva nu a mers sezonul trecut şi erau necesare mai multe schimbări. Am pierdut campionatul sezonul trecut în faţa Zalăului, care nu cred că a fost o echipă mai bună decât a noastră, dar care a ştiut să profite mai bine de punctele noastre slabe. În sezonul care ne aşteaptă putem câştiga campionatul şi Cupa României, tot Zalăul fiind principalul adversar, iar în Cupa CEV putem ajunge în Final Four”, a spus căpitanul echipei constănţene Radu Began. „Îmi face plăcere să joc la Constanţa, unde consider că se face performanţă. Obiectivele pot fi îndeplinite dacă vom munci serios, indiferent de câţi jucători noi sunt în lot, mai ales că sunt jucători valoroşi”, consideră coordonatorul Sergiu Ilieş.

Lotul echipei CVM Tomis Constanţa pentru sezonul 2010-2011

Radu BEGAN (ROU) centru (2,03 m, 33 ani)

Petrişor MACOVEI (ROU) centru (2,02 m, 30 ani)

Andrei SPÎNU (ROU) centru (2,10 m, 23 ani)

Eduard OCUNSCHI (ROU) centru (1,98 m, 15 ani)

Sergiu ILIEŞ (ROU) coordonator (1,85 m, 33 ani)

Marin LESCOV (MLD) coordonator (1,90 m, 20 ani)

Dmitrii BAHOV (MLD) extremă (1,96 m, 19 ani)

Igor MERKUSHEV (UKR) extremă (1,93 m, 26 ani)

Mark PLOTYCZER (GBR) extremă (1,95 m, 23 ani)

Alexandru ZAHAR (ROU) extremă (2,02 m, 16 ani)

Cristian CHIŢIGOI (ROU) universal (1,95 m, 31 ani)

Mihai DUMITRACHE (ROU) universal (1,98 m, 24 ani)

Arvydas MISEIKIS (LTU) universal (2,00 m, 23 ani)

Mads DITLEVSEN (DEN) universal (2,00 m, 26 ani)

Mihai MIHĂILĂ (ROU) libero (1,81 m, 27 ani)

Marcos DE OLIVEIRA (BRA) libero (1,92 m, 37 ani)