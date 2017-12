CVM Tomis dispută mîine un meci amical la Varna

Învingători sîmbătă în faţa Unirii Dej, scor 3-0, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au revenit ieri la antrenamente, după ce duminică au fost liberi. Antrenorul principal Stelio De Rocco încearcă să remedieze problemele apărute în meciul de pe teren propriu cu tînăra formaţie clujeană, care în primul şi al treilea set a jucat de la egal la egal cu echipa constănţeană. „Cînd eşti echipa campioană, toată lumea vrea să te învingă! Trebuie să învăţăm să jucăm ca nişte campioni. Mă bucură revenirea lui Vali Pereu, astăzi (n.r. - sîmbătă) au mai jucat titulari Toronyai şi Miseikis, am încercat să le ofer prilejul de a juca pentru nu-şi pierde ritmul. Cînd schimbi mai mulţi titulari, întotdeauna mai apar cîteva inadvertenţe. Pentru Brinkman a fost doar al doilea meci în cinci luni, de aceea şi el trebuie să-şi găsească ritmul normal de joc”, consideră antrenorul canadian, care a schimbat patru dintre titularii utilizaţi în primele trei meciuri din acest campionat: Firpo, Lică, Macovei şi Daivison. „Noi avem o echipă tînără, poate cel mai tînăr lot din campionat, dar sper să facem treabă bună în Divizia A1 şi să ocupăm un loc în primele opt. Cît despre echipa gazdă, nu cred că a jucat la valoarea sa. Tomis are mulţi jucători valoroşi, campionatul e încă la început şi obiectivul lor principal e să treacă mai departe în Cupele Europene”, a declarat Ovidiu Macarie, antrenorul Unirii Dej. Cum sîmbătă Tomis nu va juca, partida cu Dinamo Bucureşti fiind amînată pentru 22 octombrie, jucătorii constănţeni vor disputa la mijlocul acestei săptămîni un meci amical. Adversara campioanei României este una tradiţională, echipa bulgară Cerno More Varna, jocul fiind programat mîine, de la ora 16.00, la Varna.