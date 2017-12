CVM Tomis, dornică de revanşă

Sâmbătă sunt programate cinci dintre cele şase partide ale etapei a 2-a din Divizia A1 la volei masculin. Dacă derby-ul etapei va avea loc la Dej, între cele două formaţii ardelene calificate pentru Cupele Europene, Unirea şi Remat Zalău, un meci la fel de atractiv va avea loc la Piatra Neamţ, între echipa locală VCM LPS şi CVM Tomis Constanţa. Partida va începe la ora 17.00 şi va fi televizată în direct de postul Neptun TV. Teoretic, oaspeţii pornesc cu prima şansă la victorie, dacă ne gândim că nemţenii au pierdut în vară alţi doi titulari, Dascălu şi Gheorghiţă, după ce anul trecut plecaseră Dumitrache şi Didorciuc. Lotul grupării de sub Pietricica cuprinde mulţi jucători tineri, alături de experimentaţii Ştefură, Gavril, Iosif şi Tofan. Chiar şi cu această echipă tânără, nemţenii au reuşit să câştige meciul amical cu CVM Tomis, scor 3:0, disputat acum trei săptămâni în cadrul turneului de la Dej! „Am discutat cu jucătorii despre ultimul meci de la Piatra Neamţ, am făcut vizionarea acelei partide, am urmărit statisticile şi cred că am tras concluziile necesare. Am stabilit tactica pentru serviciu, atac, blocaj. Nu cred că echipa din Piatra Neamţ este atât de puternică, astfel că dacă vom juca la potenţialul nostru adevărat, dacă vom juca mai agresiv ca în partida precedentă, vom câştiga. Acum este un meci oficial şi va fi cu totul altceva. Va fi şi o pregătire pentru Cupa României, când este foarte posibil să întâlnim din nou echipa din Piatra Neamţ”, a explicat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Viktor Sidelnikov. „Am pierdut meciul amical de la Dej, însă cred că a fost mai mult o problemă de noroc, pentru că primul set a fost controlat de noi. Dar aşa e în volei: când pierzi setul după ce conduci cu 24:21, un pic ţi se pune plumb în picioare şi poţi pierde apoi şi meciul. Cu siguranţă ne vom revanşa sâmbătă în faţa nemţenilor”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „Meciul de la Piatra Neamţ este în acelaşi timp şi dificil, şi mai uşor. În ultimii ani, noi întotdeauna am avut evoluţii bune acolo şi am câştigat. Având în memorie şi înfrângerea recentă de la Dej, trebuie să începem meciul cât mai bine, pentru a nu mai lăsa loc de surprize”, a spus libero-ul Mihai Mihăilă.

Celelalte meciuri din prima etapă: Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti (ora 11.00, în direct pe Digi Sport); Torpi Tg. Mureş - U. Cluj (ora 12.00); Unirea Dej - Remat Zalău (ora 12.00); CSM U LPS Suceava - CSM Bucureşti (ora 13.00, în direct pe Digi Sport). Partida Ştiinţa Explorări Baia Mare - SCM U. Craiova va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 17.00.