CVM Tomis, eliminată

Speranţele unei calificări spectaculoase în optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup pentru campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, au fost năruite de o echipă sârbă, Ribnica Kraljevo, care s-a dovedit mai bună în cele două meciuri disputate în 16-imi. Învingători în tur, la Constanţa, cu 3:1, jucătorii antrenaţi de Bosko Macuzic s-au impus şi în manşa retur, desfăşurată aseară, în Sala “Vlade Divac” din Vrnjacka Banja. Voleibaliştii pregătiţi de Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş au condus cu 1:0 şi 2:1 la seturi, dar nu au reuşit să câştige setul 4, pentru a duce duelul în “setul de aur”. După 25:20 fără emoţii pentru Tomis în primul set, sârbii au egalat după 25:22 în setul secund. Formaţia noastră a reaprins flacăra speranţei, după 25:19 în setul 3, set în finalul căruia centrul Petrişor Macovei, cel mai bun jucător al Tomisului în partida de ieri, a reuşit patru blocaje consecutive. Din păcate, în setul 4 nu am mai asistat la aceeaşi evoluţie a bună a jucătorilor de la Tomis, astfel că Ribnica a sărbătorit calificarea în optimi, la finalul setului câştigat cu 25:19. Şi ultimul set al întâlnirii a aparţinut gazdelor, 15:11 pentru Ribnica, astfel că Tomisul îşi încheie aventura europeană din actualul sezon. Scor final: Ribnica - CVM Tomis 3:2 (20:25, 25:22, 19:25, 25:19, 15:11), după 114 minute de joc efectiv.

„Cred că am făcut, totuşi, un meci bun, La doi la doi nu a mai contat rezultatul jocului. Trebuie să învăţăm din aceste greşeli şi să ne concentrăm acum asupra campionatului. Ne dorim să câştigăm un nou titlu”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „Ne-am dorit foarte mult să câştigăm, dar nu s-a putut. Sunt foarte dezamăgit de acest rezultat. Un capitol, Cupele Europene, s-a încheiat şi în aceste momente cuvintele sunt de prisos”, a spus Petrişor Macovei. „Sunt foarte dezamăgit pentru faptul că am ratat calificarea. Am încercat acest lucru, dar nu am reuşit. Urmează meciul de la Baia Mare, din campionat, şi trebuie să strângem rândurile, să muncim împreună, pentru a reuşi. Le mulţumesc suporterilor care au fost alături de noi şi ne-au susţinut şi în Serbia”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco.

Au evoluat - Ribnica: Bicanin - Bozic, Aleksic, Radevic (cpt.), Kovacevic, Borovnjak şi Jovic - libero (au mai jucat: Mijalkovic şi Brdovic); CVM Tomis: Firpo - Svetozarevic, Began (cpt), Macovei, Voinea, Romero şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Dumitrache, Despotovski, Sajnberger şi Szalai). Au arbitrat: Dimitrios Onopas (Grecia) şi Ivan Momirov (Bulgaria).

Voleibaliştii constănţeni pleacă în această dimineaţă din Serbia direct spre Baia Mare, acolo unde vor susţine duminică, de la ora 17.00, partida cu echipa locală Explorări, din etapa a 13-a a Diviziei A1.

