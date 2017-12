CVM Tomis, favorită în meciul cu Steaua

Sîmbătă vor avea loc partidele etapei a 3-a din Divizia A1 la volei masculin. Campioana en titre, CVM Tomis Constanţa, are o misiune simplă pe terenul Stelei Bucureşti, o formaţie aflată în căutarea gloriei de altădată. Militarii, pregătiţi în acest campionat de George Grigorie şi Sorin Macavei, au pierdut în vară cîţiva jucători importanţi şi au ca obiectiv evitarea retrogradării. „Am văzut Steaua jucînd la Botoşani, dar este o echipă diferită faţă de sezonul trecut. Însă întotdeauna Steaua a fost o formaţie pe care trebuie să o luăm în seamă. Nu putem să le dăm steliştilor ocazia de a lua iniţiativa şi trebuie să jucăm la capacitate maximă pentru a nu avea surprize. Mai ales că împotriva Tomisului toate echipele se mobilizează exemplar şi joacă bine. Vrem să ne continuăm seria de evoluţii bune şi de victorii”, spune, precaut, antrenorul principal al constănţenilor, Stelio De Rocco. „Nu am cedat niciun set pînă acum în campionat şi dorim încă un trei la zero şi sîmbătă. Uşor-uşor am reuşit să ne acomodăm unii cu alţii, dar mai avem de lucru, nu sîntem încă la potenţialul nostru maxim. Sper să ajungem acolo cît de curînd, cînd vom avea de jucat meciurile importante, din Cupele Europene”, a declarat Mihai Dumitrache, unul dintre titularii Tomisului. Voleibaliştii constănţeni au ajuns vineri în Capitală, iar în cursul după-amiezii s-au antrenat în sala Regimentului de Gardă, care va găzdui meciul Steaua - CVM Tomis, programat sîmbătă, de la ora 11.00.

Chiar dacă formaţia campioană va mai juca pe teren propriu abia peste două săptămîni, următorul meci la Constanţa fiind programat pe 14 noiembrie, contra lui Torpi Tg. Mureş, Stelio De Rocco a ţinut să transmită un mesaj suporterilor constănţeni: „Ne-am bucurat cînd am văzut sîmbăta trecută atîta lume care a venit să ne vadă la meciul cu Baia Mare. Sper ca fanii noştri să continue să vină la sală, să ne susţină şi la alte partide, pentru că avem mare nevoie de ei!”

Celelalte meciuri ale etapei: Remat Zalău - Dacia Buzău; U. Dej - U. Cluj; VCM Piatra Neamţ - SCM U. Craiova; Dinamo Bucureşti - Torpi Tg. Mureş; Explorări Baia Mare - CVM Braşov.

Clasament

1-3. CVM TOMIS 2 2 0 6:0 4

1-3. Dinamo Bucureşti 2 2 0 6:0 4

1-3. Unirea Dej 2 2 0 6:0 4

4. VCM Piatra Neamţ 2 2 0 6:1 4

5. Remat Zalău 2 2 0 6:2 4

6. U. Cluj 2 1 1 5:3 3

7. Steaua Bucureşti 2 1 1 3:3 3

8. Torpi Tg. Mureş 2 0 2 1:6 2

9-12. CV Dacia Buzău 2 0 2 0:6 2

9-12. CVM Braşov 2 0 2 0:6 2

9-12. Explorări Baia Mare 2 0 2 0:6 2

9-12. SCMU Craiova 2 0 2 0:6 2